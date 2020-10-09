Девять неизвестных. Кто окажется в «списке Навального»?
Из-за возможного отравления российского оппозиционера в санкционный список Евросоюза могут войти кремлевские чиновники и силовики.
Франция и Германия согласовали ограничения и предложат их поддержать партнерам по ЕС. В санкционном списке девять фамилий — это сотрудники администрации президента и спецслужб, пишет французская газета Le Monde.
Имена россиян, против кого страны Европы могут ввести санкции в связи с вероятным отравлением оппозиционера Алексея Навального, издание не называет. Отмечается, что этим людям запретят въезд в страны Евросоюза, все их активы в европейских банках заморозят. Газета не исключает, что Москва «может принять ответные меры».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Франция и Германия становятся лидерами собирающейся в Европе «антироссийской коалиции».
Она отметила, что правительства этих стран переключились на угрозы и попытки шантажа России. Захарова отметила, что если страны не пересмотрят конфронтационный курс, то Россия перестанет вести бизнес с Берлином и Парижем, как это происходит сейчас.
Сам Навальный не исключил, что в отношении России введут санкции, связанные с обнаружением в его анализах яда, потому что против него было применено химическое оружие. При этом он выступил против создания «списка Навального», который на Западе предложили создать по аналогии со «списком Магнитского».
Вместе с тем Навальный в диалоге с российским журналистом Юрием Дудем однозначно обвиняет в своем отравлении президента России Владимира Путина. Конечно, не лично, но, по мнению оппозиционера, без разрешения главы государства такие покушения не делаются.
Помимо этог,о он в интервью немецкому издание Bild высказался по бывшему канцлеру Германии, представителю совета директоров «Роснефти» Герхарду Шредеру, называя того «мальчиком на побегушках у Путина» и обвиняя экс-канцлера в получении тайных платежей от российских властей.
Шредер заявил о намерении подать в суд на издание, отметил, что оно не поинтересовалось его мнением и опубликовало бездоказательные обвинения.
Немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН объяснил резкую реакцию Шредера на обвинения Навального.
«Шредер заботится о своей репутации. Он часто грозит судебными разбирательствами, когда, как ему кажется, несправедливо на него нападают. Он требует, чтобы факты клали на стол. Шредер сразу готов судиться против неправды, которую на него выливают. И он поступает как нормальный западный политик и гражданин. Он-то прав! Если бы он сейчас не ответил Навальному, то эта грязь осталась висеть на нем. Всем известно, что Шредер сейчас на русские деньги работает. Но Навальный заявил, что «знает, как это делается», сказал, что фактически в чемоданах передаются черные деньги. Вот это Шредер без ответа оставить не мог. Как немецкий политик и гражданин он понимает, что обвинения Навального в Bild – это косвенный сигнал налоговым инспекторам проверить Шредера. Поэтому он так резко ответил», - заметил он.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал заявления Навального о том, что его отравили в России, «тупой пропагандой».
«Комментировать такую довольно тупую русофобскую пропаганду, я просто считаю, нет смысла», — заявил глава разведки.
Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН заявил, что Россия вполне может заморозить свои бизнес-связи с Германией и Францией, поскольку текущие торговые отношения не являются незаменимыми для российской экономики.
«Германия нам нужна с точки зрения высокоточных станков. Летом 2014 года, когда они допустили серьезные перебои в поставках, мы проанализировали и поняли, что мы можем переориентироваться на Южную Корею и Японию. Причем, если одна страна присоединится к западным странам, то другая санкции точно поддерживать не будет. И еще в значительной степени Тайвань. Во всем остальном у нас критичной зависимости от Германии нет... У Франции что мы покупаем? Я затрудняюсь зафиксировать. Хорошая авионика для военных самолетов? Ну да», - отметил он.
Франция и Германия собираются предложить на рассмотрение свой санкционный список странам ЕС уже до конца недели, чтобы проект можно было обсудить на встрече глав МИД в Брюсселе 12 октября. С одобрением санкций уже выступили Нидерланды, а затем и Великобритания.
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