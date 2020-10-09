Девять неизвестных. Кто окажется в «списке Навального»?

Сам Навальный не исключил, что в отношении России введут санкции, связанные с обнаружением в его анализах яда, потому что против него было применено химическое оружие. При этом он выступил против создания «списка Навального», который на Западе предложили создать по аналогии со «списком Магнитского».

Вместе с тем Навальный в диалоге с российским журналистом Юрием Дудем однозначно обвиняет в своем отравлении президента России Владимира Путина. Конечно, не лично, но, по мнению оппозиционера, без разрешения главы государства такие покушения не делаются.

Помимо этог,о он в интервью немецкому издание Bild высказался по бывшему канцлеру Германии, представителю совета директоров «Роснефти» Герхарду Шредеру, называя того «мальчиком на побегушках у Путина» и обвиняя экс-канцлера в получении тайных платежей от российских властей.

Шредер заявил о намерении подать в суд на издание, отметил, что оно не поинтересовалось его мнением и опубликовало бездоказательные обвинения.

Немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН объяснил резкую реакцию Шредера на обвинения Навального.

«Шредер заботится о своей репутации. Он часто грозит судебными разбирательствами, когда, как ему кажется, несправедливо на него нападают. Он требует, чтобы факты клали на стол. Шредер сразу готов судиться против неправды, которую на него выливают. И он поступает как нормальный западный политик и гражданин. Он-то прав! Если бы он сейчас не ответил Навальному, то эта грязь осталась висеть на нем. Всем известно, что Шредер сейчас на русские деньги работает. Но Навальный заявил, что «знает, как это делается», сказал, что фактически в чемоданах передаются черные деньги. Вот это Шредер без ответа оставить не мог. Как немецкий политик и гражданин он понимает, что обвинения Навального в Bild – это косвенный сигнал налоговым инспекторам проверить Шредера. Поэтому он так резко ответил», - заметил он.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал заявления Навального о том, что его отравили в России, «тупой пропагандой».

«Комментировать такую довольно тупую русофобскую пропаганду, я просто считаю, нет смысла», — заявил глава разведки.