СМИ анонсировали санкции против девяти россиян из-за Навального
Франция готовится ввести санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил журналист Le Monde Петр Смоляр со ссылкой на свои источники.
По его сведениям, ограничения коснутся девяти человек «в президентской администрации и в составе силового аппарата».
Он добавил, что французские власти надеются на ощутимость санкций, а также не сомневаются в ответных мерах Кремля.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Франция и Германия становятся лидерами собирающейся в Европе «антироссийской коалиции».
Она отметила, что правительства этих стран переключились на угрозы и попытки шантажа России. Захарова отметила, что если страны не пересмотрят конфронтационный курс, то Россия перестанет вести бизнес с Берлином и Парижем, как это происходит сейчас.
Как сообщили РИА Новости , что Франция и Германия предложат европейским странам ввести антироссийские санкции из-за инцидента с Алексеем Навальным, так как Москва «пока не предоставила убедительных объяснений» произошедшего.
Сам Навальный не исключил, что в отношении России введут санкции, связанные с обнаружением в его анализах яда, «потому что это химическое оружие». При этом он выступил против создания «списка Навального», который на Западе предложили создать по аналогии со «списком Магнитского».
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