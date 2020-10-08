СМИ анонсировали санкции против девяти россиян из-за Навального

Как сообщили РИА Новости , что Франция и Германия предложат европейским странам ввести антироссийские санкции из-за инцидента с Алексеем Навальным, так как Москва «пока не предоставила убедительных объяснений» произошедшего.

Сам Навальный не исключил, что в отношении России введут санкции, связанные с обнаружением в его анализах яда, «потому что это химическое оружие». При этом он выступил против создания «списка Навального», который на Западе предложили создать по аналогии со «списком Магнитского».

