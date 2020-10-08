Месть Навального. Европа заявляет о санкциях против России

Санкции Евросоюза из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального все ближе — Франция и Германия собираются предложить их ЕС уже до конца недели, чтобы проект можно было обсудить на встрече глав МИД в Брюсселе 12 октября.

После заявления европейские государства начали высказывать поддержку санкционным мерам в отношении российских фигурантов предполагаемого отравления. С одобрением санкций выступили сначала Нидерланды, а затем и Великобритания.

Глава МИД голландского королевства Стеф Блок считает, что Россия имеет отношение к инциденту с Навальным и несёт ответственность за это происшествие. Он заявил, что на будущем заседании Европейского совета поддержит призыв к санкциям против России, особенно подчеркнув, что применение химического оружия — недопустимая мера.

В официальном заявлении министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба говорится, что факт применения химического оружия из боевой группы «Новичок» является «бесспорным». Инцидент он назвал «покушением», а также вменил в вину руководству России якобы полное отсутствие попыток расследовать данное происшествие.

МИД России в ответ пригрозил свернуть сотрудничество с Францией и Германией. Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова рассказала, что эти страны становятся лидерами собирающейся в Европе «антироссийской коалиции», а правительства этих государств переключились на угрозы и попытки шантажа России.

«Призывают Евросоюз одобрить новые санкции против российских физических и юридических лиц, при этом попросту отбрасывая собственные обязательства по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Все обращения Генпрокуратуры России в рамках этой конвенции игнорируются», - заявила дипломат.

По ее словам, это происходит вопреки звучавшим ранее заверениям Парижа и Берлина в приверженности партнерству с Россией. Захарова отметила, что если страны не пересмотрят конфронтационный курс, то Россия перестанет вести бизнес с Берлином и Парижем, как это происходит сейчас.