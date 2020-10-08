Месть Навального. Европа заявляет о санкциях против России
Европа объединяется в желании «наказать» Россию из-за обвинений оппозиционера в отравлении.
Санкции Евросоюза из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального все ближе — Франция и Германия собираются предложить их ЕС уже до конца недели, чтобы проект можно было обсудить на встрече глав МИД в Брюсселе 12 октября.
После заявления европейские государства начали высказывать поддержку санкционным мерам в отношении российских фигурантов предполагаемого отравления. С одобрением санкций выступили сначала Нидерланды, а затем и Великобритания.
Глава МИД голландского королевства Стеф Блок считает, что Россия имеет отношение к инциденту с Навальным и несёт ответственность за это происшествие. Он заявил, что на будущем заседании Европейского совета поддержит призыв к санкциям против России, особенно подчеркнув, что применение химического оружия — недопустимая мера.
В официальном заявлении министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба говорится, что факт применения химического оружия из боевой группы «Новичок» является «бесспорным». Инцидент он назвал «покушением», а также вменил в вину руководству России якобы полное отсутствие попыток расследовать данное происшествие.
МИД России в ответ пригрозил свернуть сотрудничество с Францией и Германией. Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова рассказала, что эти страны становятся лидерами собирающейся в Европе «антироссийской коалиции», а правительства этих государств переключились на угрозы и попытки шантажа России.
«Призывают Евросоюз одобрить новые санкции против российских физических и юридических лиц, при этом попросту отбрасывая собственные обязательства по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Все обращения Генпрокуратуры России в рамках этой конвенции игнорируются», - заявила дипломат.
По ее словам, это происходит вопреки звучавшим ранее заверениям Парижа и Берлина в приверженности партнерству с Россией. Захарова отметила, что если страны не пересмотрят конфронтационный курс, то Россия перестанет вести бизнес с Берлином и Парижем, как это происходит сейчас.
Писательница Мария Арбатова заявила в эфире НСН, что ни Россия, ни Запад не хотят знать правду о Навальном. «Вещество, которое обнаружили в биоматериалах Навального, не входит в список запрещенных, но отравлен он, конечно, был. А вот то, что наши говорят, что отравления не было, а Запад какое-то время говорил, что отравление было «Новичком», свидетельствует о том, что никто не хочет знать правды, ни те, ни другие», — рассказала она.
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) во вторник опубликовала доклад по инциденту с отравлением оппозиционера Навального. По данным организации, в биомаркерах Навального обнаружили вещество, аналогичное характеристикам отравляющих веществ группы «Новичок», но ранее не включённое в списки запрещённых.
Сам оппозиционный политик Алексей Навальный не исключил, что в отношении России будут введены санкции, связанные с обнаружением в его анализах яда.
«Какие-то санкции неизбежны, потому что использовалось химическое оружие. ОЗХО — организация, которую создавала в том числе Россия, и которую Россия, между прочим, очень любила — покажет, что было химическое оружие», - сказал Навальный после своей выписки из берлинской клиники Charite.
При этом оппозиционер выступил против «списка Навального», о создании которого заговорили на Западе после инцидента. Его предложили создать по аналогии со «списком Магнитского».
«Нет, я надеюсь, что не будет. Я не хочу никакого "списка Навального", не нужен никакой дурацкий "список Навального". Нужен список Путина, список тех людей, которые ограбили граждан России», - считает оппозиционер.
Но слишком чувствительными для России санкции, судя по всему, не станут. По данным агентства Рейтер, они будут не секторальными, а персональными и коснутся российских физлиц, в том числе сотрудников ГРУ.
Bloomberg накануне писал, что санкции сведутся к ограничениям на въезд и заморозке активов отдельных россиян, но против газопровода «Северный поток-2», скорее всего, введены не будут.
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