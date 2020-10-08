ФРГ на перепутье: Шредер - памятник, Навальный - икона

– А вам не кажется, что Навальному судьба Шредера безразлична, ведь, зацепил он его как-то походя, мимоходом?

– Не совсем так. Навальный адресно бьет по окружению Путина, поэтому в Германии выбрал Шредера. Это, мне кажется, неэтично. Он в Германии находится как гость канцлера, и нападать на бывшего канцлера в борьбе с Путиным не очень красиво. Навальный играет в свои российские игры, но использует для этого немецкий инструментарий.

– Как на ваш взгляд, в Германии относятся к Шредеру?

– Отношение сложное, ведь, Шредер – бывший канцлер. Все прежние канцлеры – на том свете, так что им дорожат. Он управлял страной с 1998 по 2005 год. За это время в Германии очень много положительного произошло. Люди это помнят. Он провел очень нужные реформы, укрепил экономику, выступил против войны США в Ираке. Это тоже помнят. Так что к нему прислушиваются. Но он не играет никакой политической роли. Он как памятник старого, прошедшего времени. Но, с другой стороны, на него регулярно нападают, когда бьют по России. Шредера выбирают как "мальчика для битья", потому что знают о его близких отношениях с Путиным.

– Тогда, как в ФРГ относятся к Навальному?

– А вот отношение к российскому оппозиционеру – вполне однозначное. Навального тут как икону носят! Все хотят с ним встречаться. Все преклоняются перед ним, как перед символом российской демократии. Тут никто против него не выступает, никакой критики нет. Он видится жертвой авторитарной системы, которая якобы на него напала.