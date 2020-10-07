МИД России пригрозил свернуть сотрудничество с Францией и Германией

Франция и Германия становятся лидерами собирающейся в Европе «антироссийской коалиции», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что правительства этих стран переключились на угрозы и попытки шантажа России.

«Призывают Евросоюз одобрить новые санкции против российских физических и юридических лиц, при этом попросту отбрасывая собственные обязательства по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Все обращения Генпрокуратуры России в рамках этой конвенции игнорируются», - напомнила дипломат.

Незапрещённый яд или «низкопробная провокация»: Чем пахнет дело Навального

По ее словам, это происходит вопреки звучавшим ранее заверениям Парижа и Берлина в приверженности партнерству с Россией.

Захарова отметила, что если страны не пересмотрят конфронтационный курс, то Россия перестанет вести бизнес с Берлином и Парижем, как это происходит сейчас.

Ранее РИА Новости сообщили, что Франция и Германия предложат европейским странам ввести антироссийские санкции из-за инцидента с Алексеем Навальным, так как Москва «пока не предоставила убедительных объяснений» произошедшего.

Сам Навальный не исключил, что в отношении России введут санкции, связанные с обнаружением в его анализах яда, «потому что это химическое оружие». При этом он выступил против создания «списка Навального», который на Западе предложили создать по аналогии со «списком Магнитсткого».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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