Нидерланды поддержали санкции против России из-за Навального

Нидерланды поддержат санкции в отношении России, связанные с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом написал в «Твиттере» глава МИД королевства Стеф Блок.

Министр отметил, что Нидерланды разделяют мнение Германии и Франции о том, что Россия имеет отношение к инциденту с Навальным и несёт ответственность за это происшествие. Блок заявил, что на будущем заседании Европейского совета поддержит призыв к санкциям против России, особенно подчеркнув, что применение химического оружия — недопустимая мера.

Ранее МИД России пригрозил отказаться от сотрудничества с Германией и Францией.

Во вторник был опубликован доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), согласно которому в крови Алексея Навального обнаружили следы отравляющих веществ, аналогичных веществам группы «Новичок», однако не запрещенных.

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ФОТО: instagram.com/navalny
ТЕГИ:Санкции Против РоссииНидерландыАлексей Навальный
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