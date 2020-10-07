Нидерланды поддержали санкции против России из-за Навального
Нидерланды поддержат санкции в отношении России, связанные с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом написал в «Твиттере» глава МИД королевства Стеф Блок.
Министр отметил, что Нидерланды разделяют мнение Германии и Франции о том, что Россия имеет отношение к инциденту с Навальным и несёт ответственность за это происшествие. Блок заявил, что на будущем заседании Европейского совета поддержит призыв к санкциям против России, особенно подчеркнув, что применение химического оружия — недопустимая мера.
Ранее МИД России пригрозил отказаться от сотрудничества с Германией и Францией.
Во вторник был опубликован доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), согласно которому в крови Алексея Навального обнаружили следы отравляющих веществ, аналогичных веществам группы «Новичок», однако не запрещенных.
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