Нидерланды поддержали санкции против России из-за Навального

Нидерланды поддержат санкции в отношении России, связанные с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом написал в «Твиттере» глава МИД королевства Стеф Блок.



Министр отметил, что Нидерланды разделяют мнение Германии и Франции о том, что Россия имеет отношение к инциденту с Навальным и несёт ответственность за это происшествие. Блок заявил, что на будущем заседании Европейского совета поддержит призыв к санкциям против России, особенно подчеркнув, что применение химического оружия — недопустимая мера.



Ранее МИД России пригрозил отказаться от сотрудничества с Германией и Францией.



Во вторник был опубликован доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), согласно которому в крови Алексея Навального обнаружили следы отравляющих веществ, аналогичных веществам группы «Новичок», однако не запрещенных.

