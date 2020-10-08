Великобритания намерена добиться санкций против РФ из-за Навального

Великобритания будет добиваться введения санкций против РФ в связи с инцидентом с возможным отравлением Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.

В официальном заявлении министра, которое в среду 7 октября было распространено МИД Британии, сказано о необходимости введения санкций против РФ и ряда российских должностных лиц. Британия считает, что обязана поддержать те санкции, которые разрабатывают "международные партнеры" страны - Франция и Германия.