Великобритания намерена добиться санкций против РФ из-за Навального
Великобритания будет добиваться введения санкций против РФ в связи с инцидентом с возможным отравлением Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.
В официальном заявлении министра, которое в среду 7 октября было распространено МИД Британии, сказано о необходимости введения санкций против РФ и ряда российских должностных лиц. Британия считает, что обязана поддержать те санкции, которые разрабатывают "международные партнеры" страны - Франция и Германия.
По мнению министра Рааба, факт применения химического оружия из боевой группы "Новичок" является "бесспорным". Инцидент он назвал "покушением", а также вменил в вину руководству России якобы полное отсутствие попыток расследовать данное происшествие.
Ранее ведомства иностранных дел Франции и ФРГ уже опубликовали совместное заявление о данном инциденте с российским оппозиционным политиком и блогером. В тексте документа, обращенного к странам Евросоюза, содержатся предложения по введению персональных санкций против РФ. НСН ранее писала, что министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок уже сообщил о поддержке данной инициативы.
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