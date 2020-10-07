Навальный не исключил санкции в отношении России

Оппозиционный политик Алексей Навальный не исключил, что в отношении России будут введены санкции, связанные с обнаружением в его анализах яда.

«Какие-то санкции неизбежны, потому что химическое оружие. ОЗХО — организация, которую создавала в том числе Россия и которую Россия, между прочим, очень любила — покажет, что было химическое оружие», - сказал Навальный в интервью главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову после своей выписки из берлинской клиники Charite.

При этом оппозиционер выступил против «списка Навального», о создании которого заговорили на Западе после инцидента. Его предложили создать по аналогии со «списком Магнитсткого».

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«Нет, я надеюсь, что не будет. Я не хочу никакого «списка Навального», не нужен никакой дурацкий «список Навального». Нужен список Путина, список тех людей, которые ограбили граждан России», - ответил политик на вопрос издания о том, будет ли «список Навального».

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) объявила, что в пробах Алексея Навального найдено вещество, аналогичное «Новичку», но его формула еще не внесена в список запрещенных.

После оглашения результатов анализов Навального ОЗХО Россия избежит новых санкций. Такое мнение в беседе с Ura.ru высказал бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин.

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ФОТО: instagram.com/navalny
ТЕГИ:Санкции Против РоссииАлексей Навальный
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