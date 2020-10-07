Навальный не исключил санкции в отношении России

Оппозиционный политик Алексей Навальный не исключил, что в отношении России будут введены санкции, связанные с обнаружением в его анализах яда.

«Какие-то санкции неизбежны, потому что химическое оружие. ОЗХО — организация, которую создавала в том числе Россия и которую Россия, между прочим, очень любила — покажет, что было химическое оружие», - сказал Навальный в интервью главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову после своей выписки из берлинской клиники Charite.

При этом оппозиционер выступил против «списка Навального», о создании которого заговорили на Западе после инцидента. Его предложили создать по аналогии со «списком Магнитсткого».