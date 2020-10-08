«Получаем по зубам»: В Совфеде пообещали ответить Европе на санкции

Евросоюз объединяется в попытках оказать воздействие на Россию из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Франция и Германия собираются предложить пакет антироссийских санкций ЕС уже до конца недели, чтобы проект можно было обсудить на встрече глав МИД в Брюсселе 12 октября. С одобрением санкций выступили Нидерланды, а затем и Великобритания.

МИД России пригрозил свернуть бизнес-сотрудничество с Францией и Германией, об этом заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН объяснил, что Россия вправе реагировать на проявление антироссийских направлений.