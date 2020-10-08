«Получаем по зубам»: В Совфеде пообещали ответить Европе на санкции
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН рассказал, что России придется поставить на паузу отношения с рядом европейских стран.
Евросоюз объединяется в попытках оказать воздействие на Россию из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Франция и Германия собираются предложить пакет антироссийских санкций ЕС уже до конца недели, чтобы проект можно было обсудить на встрече глав МИД в Брюсселе 12 октября. С одобрением санкций выступили Нидерланды, а затем и Великобритания.
МИД России пригрозил свернуть бизнес-сотрудничество с Францией и Германией, об этом заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН объяснил, что Россия вправе реагировать на проявление антироссийских направлений.
«Последний год будто тормоза отказали у целого ряда западных стран. Если какие-то страны занимают по отношению к России агрессивную позицию, чинят препятствия, придумывают санкции и тому подобное, то Россия имеет право адекватного ответа. Мы приняли такой закон в связи с тем, что было необходимо реагировать на политику Вашингтона. Это действующий документ. Не мы устраивали все эти истории вокруг гражданина Навального и не только. Те, кто это делали, они должны понимать, что бесконечно продолжаться антироссийская вакханалия не может. Наша страна не должна терпеть унижения и по большому счету противоправные меры ограничительного характера», - добавил он.
Собеседник НСН сообщил, в какой области лучше не прекращать отношения с международным сообществом.
«Какого рода будут ответные меры, я думаю, мы с вами скоро узнаем. Есть сферы, в которых никому лучше контактов не обрушать. Они связаны с поддержанием мира во всем мире. Правда страны НАТО усиленно занимаются на этой площадке с утра до вечера провокациями, причем у наших границ. Тем не менее, эта сфера требует к себе очень деликатного отношения. Есть вопросы экономического характера, в том числе взаимовыгодные. Не думаю, что их нужно рушить. А вот какие-то вопросы придется на какое-то время поставить на паузу. Трудно подходить к людям с широкой улыбкой, а получать от них по зубам или по голове», - заключил он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Франция и Германия становятся лидерами собирающейся в Европе «антироссийской коалиции», а правительства этих государств переключились на угрозы и попытки шантажа России. По ее словам, это происходит вопреки звучавшим ранее заверениям Парижа и Берлина в приверженности партнерству с Россией.
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