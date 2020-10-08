Нарышкин назвал заявления Навального об отравлении в России «тупой пропагандой»

Нарышкин также добавил, что когда Навальный находился на территории России никаких следов ядов в его организме обнаружено не было и этому есть доказательства, передает телеканал «360».

Он призвал не верить заявлениям Навального, а также заявил, что ФРГ, где его лечили, скрывает правду о причинах болезни блогера, отмечает Ura.ru.

Ранее главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что причинами произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным могли стать алкоголь и неправильное питание. Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН отметила, что питание и алкоголь могут стать причинами комы у определенных людей, но Навальный к ним не относится. Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН также отметил, что Навальный «занимается физкультурой, бегает» и ведет достаточно здоровый образ жизни.

