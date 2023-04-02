«Честный брокер». Россия не пойдет на провокации на посту СБ ООН
Председательство России в Совете безопасности (СБ) ООН возмущает партнеров США. Москва готовится не реагировать на провокации.
Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель 1 апреля иронично прокомментировал выполнение функций председательства в Совете Безопасности (СБ) ООН Российской Федерацией. Об этом он написал в своем Twitter в субботу.
«Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака», — повторил шутку за украинскими СМИ глава евродипломатии.
Тихое бессилие
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об отсутствии оснований для лишения России членства в Совете безопасности ООН, сообщают СМИ.
Представитель американской администрации отметила, что Москва будет председательствовать в Совбезе в апреле.
Жан-Пьер напомнила, что РФ является постоянным членом Совета безопасности. Реальных международно-правовых путей для изменения этого статуса у Запада нет, констатировала она.
Бурная реакция
На Украине началась истерика в связи с председательством России в СБ ООН с 1 апреля. Вначале по этому поводу появились публикации в западной прессе.
«Украинские официальные лица пришли в ярость после того, как Россия сегодня взяла на себя председательство в Совете безопасности Организации Объединенных Наций», — пишет издание The Sun.
Высказался по этому поводу и президент Украины Владимир Зеленский. Он считает, что председательство России, которую назвал государством-террористом, в СБ ООН свидетельствует о «банкротстве» международного института и требует его реформирования.
«Сегодня государство-террорист начало председательствовать в Совете Безопасности ООН. Сложно представить что-то, что больше доказывает полное банкротство таких институтов», - сказал Зеленский в видеообращении.
Похожей точки зрения придерживается близкая Украине Польша. Председательство России в Совете Безопасности ООН препятствует попыткам изолировать Москву. Такую точку зрения изложил заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский Polskie Radio 24.
По его словам, Польша предпримет попытки помешать России влиять на другие страны.
Наш ответ Чемберлену
Попытки спровоцировать Россию, когда она будет выполнять функции председателя в Совете Безопасности ООН, обречены на провал, предупредил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале.
«Любые попытки нас спровоцировать заранее обречены на провал. В отличие от наших бывших западных партнеров, мы на международной арене играем честно и не продвигаем двойные стандарты», — написал Полянский.
Он также отметил, что в ООН действует не «порядок, основанный на правилах», которые насаждает вместо международного права коллективный Запад, а правила процедуры, выработанные десятилетиями.
По словам Полянского, Россия будет честным брокером во время своего председательства в международной организации.
«Как и положено председателям, мы будем честными брокерами, каковыми мы были и в феврале 2022 года, когда на наше председательство пришлось начало СВО», — подчеркнул зампостпреда РФ.
Ранее член Совета Федерации Сергей Цеков в связи с планами Запада направить миротворцев на Украину напомнил, что подобное решение возможно только в случае одобрения Совбезом ООН, сообщает агентство «Прайм».
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