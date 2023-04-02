«Честный брокер». Россия не пойдет на провокации на посту СБ ООН

Представитель американской администрации отметила, что Москва будет председательствовать в Совбезе в апреле.

Жан-Пьер напомнила, что РФ является постоянным членом Совета безопасности. Реальных международно-правовых путей для изменения этого статуса у Запада нет, констатировала она.

Бурная реакция

На Украине началась истерика в связи с председательством России в СБ ООН с 1 апреля. Вначале по этому поводу появились публикации в западной прессе.

«Украинские официальные лица пришли в ярость после того, как Россия сегодня взяла на себя председательство в Совете безопасности Организации Объединенных Наций», — пишет издание The Sun.