Боррель: председательство России в Совбезе ООН подходит для Дня дурака
Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель 1 апреля иронично прокомментировал выполнение функций председательства в Совете Безопасности (СБ) ООН Российской Федерацией. Об этом он написал в своем Twitter в субботу.
«Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака», — повторил шутку за украинскими СМИ глава евродипломатии.
Боррель заверил, что будет реагировать на любые злоупотребления со стороны Москвы в ходе председательства в СБ.
Накануне право председательства в Совете Безопасности ООН перешло России на основании установленного алфавитного порядка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru