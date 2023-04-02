Боррель: председательство России в Совбезе ООН подходит для Дня дурака

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель 1 апреля иронично прокомментировал выполнение функций председательства в Совете Безопасности (СБ) ООН Российской Федерацией. Об этом он написал в своем Twitter в субботу.

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«Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака», — повторил шутку за украинскими СМИ глава евродипломатии.

Боррель заверил, что будет реагировать на любые злоупотребления со стороны Москвы в ходе председательства в СБ.

Накануне право председательства в Совете Безопасности ООН перешло России на основании установленного алфавитного порядка.



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ФОТО: РИА Новости
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