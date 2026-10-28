В ЕС выбирают переговорщиков с Россией
Совет Европейского союза обсуждает вопрос о назначении одного или нескольких переговорщиков для диалога с Москвой, сообщают «Известия» со ссылкой на депутата Европарламента от Люксембурга Фернана Картайзера.
По его словам, позиции государств-членов Евросоюза очень сильно различаются. «Одни по-прежнему скептически относятся к самому принципу переговоров, в то время как другие - в частности, Словакия - стремятся максимально нормализовать двусторонние отношения с Россией», - указал парламентарий. Отмечается, что назначение более чем одного переговорщика могло бы точнее отразить многообразие взглядов внутри ЕС.
Ранее в Кремле заявили, что РФ поддерживает выдвижение желающего мира переговорщика ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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