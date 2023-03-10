Россия созовет заседание Совбеза ООН по проблеме русофобии
Россия запросила на 14 марта созвать заседание Совбеза ООН по проблемам русофобии, фактора, который мешает завершению украинского кризиса. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
По его словам, российская сторона намерена обсудить данную проблему как на Украине, так и на Западе в целом.
Дипломат также добавил, что имена докладчиков будут озвучены накануне заседания.
«Для того, чтобы они не подвергались давлению со стороны наших недругов, как это достаточно часто бывает», - пояснил Полянский.
Ранее, как сообщала НСН, Генпрокуратура РФ предложила приравнять русофобию к экстремизму.
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