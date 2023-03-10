Россия созовет заседание Совбеза ООН по проблеме русофобии

Россия запросила на 14 марта созвать заседание Совбеза ООН по проблемам русофобии, фактора, который мешает завершению украинского кризиса. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

По его словам, российская сторона намерена обсудить данную проблему как на Украине, так и на Западе в целом.