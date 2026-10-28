Глава государства указал, что российская столица заслуженно считается одним из наиболее эффективно и сбалансированно развивающихся городов мира. Президент РФ обратил внимание на значительное развитие Москвы, в том числе благодаря успешной энергетической политике. Путин отметил, что столица обладает всеми основаниями для признания её одним из наиболее успешных в развитии мегаполисов мира.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Москва лучше Нью-Йорка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

