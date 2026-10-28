Путин назвал Москву одним из самых быстроразвивающихся мегаполисов
Москва признана одним из самых эффективно развивающихся мегаполисов мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.
Глава государства указал, что российская столица заслуженно считается одним из наиболее эффективно и сбалансированно развивающихся городов мира. Президент РФ обратил внимание на значительное развитие Москвы, в том числе благодаря успешной энергетической политике. Путин отметил, что столица обладает всеми основаниями для признания её одним из наиболее успешных в развитии мегаполисов мира.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Москва лучше Нью-Йорка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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