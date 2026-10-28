Звонцов: Тиль Швайгер снялся в фильме «Бочка» из-за любви к России
Любовь к России и ее людям – основа решения известного немецкого актера Тиля Швайгера сняться в фильме «Бочка» российско-белорусского производства, сообщает РИА Новости со ссылкой на режиссера картины Алексея Звонцова.
По его словам, лента была снята на территории Белоруссии, Швайгер сыграл одну из главных ролей - роль священника. Было решено снимать камерный и недорогой в производстве фильм на английском языке, чтобы не ограничиваться российским и белорусским прокатом, а рассказать историю на весь мир.
Актер согласился сняться в фильме после того, как прочитал сценарий. Во время съемок он питался драниками либо пастой - тем же, чем питалась команда на съемочной площадке, не требуя особенного меню.
Тиль Швайгер стал известен благодаря фильму «Достучаться до небес», а также по ролям в фильмах «Где Фред?», «Бесславные ублюдки», «Значит, война».
Ранее актер отказался сниматься в российско-немецком фильме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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