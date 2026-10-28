Звонцов: Тиль Швайгер снялся в фильме «Бочка» из-за любви к России

По его словам, лента была снята на территории Белоруссии, Швайгер сыграл одну из главных ролей - роль священника. Было решено снимать камерный и недорогой в производстве фильм на английском языке, чтобы не ограничиваться российским и белорусским прокатом, а рассказать историю на весь мир.

Актер согласился сняться в фильме после того, как прочитал сценарий. Во время съемок он питался драниками либо пастой - тем же, чем питалась команда на съемочной площадке, не требуя особенного меню.

Тиль Швайгер стал известен благодаря фильму «Достучаться до небес», а также по ролям в фильмах «Где Фред?», «Бесславные ублюдки», «Значит, война».

Ранее актер отказался сниматься в российско-немецком фильме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

