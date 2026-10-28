Песков отреагировал на заявление супруги Трампа о расширении границы режима тишины
Соблюдение режима тишины вокруг города Алешки Херсонской области оговаривалось изначально, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Так он прокомментировал публикации о заявлении первой леди США Мелании Трамп о том, что зона действия прекращения огня была расширена за пределы города Алешки.
Пресс-секретарь президента РФ утвердительно ответил на вопрос, изначально ли договоренность была о территории шире самого города Алешки. «Конечно. Смотрите все заявления [по Алешкам] внимательно», - отметил Песков.
До этого Мелания Трамп заявила, что границы режима тишины расширятся за пределы Алешек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Госдума рассмотрит законопроект о продаже вина через интернет
- Трамп: США ничего не получили за помощь Украине
- Онищенко допустил присутствие в РФ нового коронавируса PJ.2.1
- Песков отреагировал на заявление супруги Трампа о расширении границы режима тишины
- Минобороны: ВС РФ поразили предприятие «Укрспецсвязь» и сухогруз
- Путин назвал Москву одним из самых быстроразвивающихся мегаполисов
- Минобороны Британии: НАТО должно быть готово к войне с Россией
- Роднина высказалась против отмены грантов на ледовые шоу
- Мелания Трамп: Границы режима тишины расширятся за пределы Алешек
- СМИ: Украина запустила на орбиту спутник при поддержке SpaceX