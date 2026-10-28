Песков отреагировал на заявление супруги Трампа о расширении границы режима тишины

Так он прокомментировал публикации о заявлении первой леди США Мелании Трамп о том, что зона действия прекращения огня была расширена за пределы города Алешки.

Пресс-секретарь президента РФ утвердительно ответил на вопрос, изначально ли договоренность была о территории шире самого города Алешки. «Конечно. Смотрите все заявления [по Алешкам] внимательно», - отметил Песков.

До этого Мелания Трамп заявила, что границы режима тишины расширятся за пределы Алешек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

