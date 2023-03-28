В Кремле выразили сожаление после отказа СБ ООН от резолюции по «Северным потокам»
Кремль сожалеет об отказе Совета безопасности ООН от резолюции по взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Совбез не принял российский документ о расследовании терактов на трубопроводах. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Москва не планирует еще раз выносить резолюцию на голосование.
Как отметил Песков, Россия считает, что все должны быть заинтересованы в объективном расследовании взрывов с привлечением сторон, которые могут пролить свет на заказчиков и исполнителей.
«Мы сожалеем в связи с тем, что наша инициатива не прошла, но ... российская сторона продолжит усилия по тому, чтобы не дать замотать эту тему», — указал пресс-секретарь.
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