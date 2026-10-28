По его словам, в настоящее время у НАТО нет разногласий с русским народом и желания воевать с РФ. Также глава военного ведомства сказал, что Альянс продолжить помогать Киеву.

Ранее американский миллиардер, глава SpaceX Илон Маск назвал выступающих за продолжение конфликта на Украине европейцев и неоконсерваторов кровожадными поджигателями войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

