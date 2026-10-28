Минобороны Британии: НАТО должно быть готово к войне с Россией
Североатлантический альянс должен быть готов к вероятному вооруженному конфликту с Москвой, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Минобороны Британии Уэса Стритинга.
По его словам, в настоящее время у НАТО нет разногласий с русским народом и желания воевать с РФ. Также глава военного ведомства сказал, что Альянс продолжить помогать Киеву.
Ранее американский миллиардер, глава SpaceX Илон Маск назвал выступающих за продолжение конфликта на Украине европейцев и неоконсерваторов кровожадными поджигателями войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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