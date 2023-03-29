Совбез ООН проведет заседание по ядерному оружию РФ в Белоруссии
Совет Безопасности ООН назначил на 31 марта заседание из-за планов России разместить ядерное оружие на территории Белоруссии, сообщает телеканал «360».
Его инициаторами являются западные делегации. Требование созвать внеочередное заседание СБ ООН выдвинул Киев. Украинское Министерство иностранных дел ранее сообщило о необходимости предотвратить размещение российского тактического оружия на территории Белоруссии.
Напомним, в США не считают блефом угрозы президента РФ Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии.
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