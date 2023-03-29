Совбез ООН проведет заседание по ядерному оружию РФ в Белоруссии

Совет Безопасности ООН назначил на 31 марта заседание из-за планов России разместить ядерное оружие на территории Белоруссии, сообщает телеканал «360».

В Белоруссии назвали размещение ядерных боезарядов на своей территории законным

Его инициаторами являются западные делегации. Требование созвать внеочередное заседание СБ ООН выдвинул Киев. Украинское Министерство иностранных дел ранее сообщило о необходимости предотвратить размещение российского тактического оружия на территории Белоруссии.

Напомним, в США не считают блефом угрозы президента РФ Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: twitter.com/UN_News
ТЕГИ:БелоруссияЯдерное ОружиеСовбез ООН

Горячие новости

Все новости

партнеры