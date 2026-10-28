Госдума рассмотрит законопроект о продаже вина через интернет
Депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении проект закона о розничной продаже отечественного вина через сайт «Почты России», сообщает ТАСС.
Эксперимент затронет Москву и область. Участие в нем будет предусмотрено исключительно на добровольной основе. Кабмин РФ может принять решение о расширении территории эксперимента.
Минсельхоз наделяется полномочиями формировать и вести перечень производителей российского вина, допущенных к участию в эксперименте, а также утверждать порядок подачи заявок и критерии отбора участников. Перечень опубликуют на официальном сайте ведомства.
Свободная продажа алкоголя в интернете упростит доступ к подобной продукции для подростков. Кроме того, возможен рост количества отравлений суррогатным алкоголем, заявил в пресс-центре НСН кандидат медицинских наук, исполнительный директор Фонда медицинских решений «Не напрасно» Вадим Власов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Госдума рассмотрит законопроект о продаже вина через интернет
- Трамп: США ничего не получили за помощь Украине
- Онищенко допустил присутствие в РФ нового коронавируса PJ.2.1
- Песков отреагировал на заявление супруги Трампа о расширении границы режима тишины
- Минобороны: ВС РФ поразили предприятие «Укрспецсвязь» и сухогруз
- Путин назвал Москву одним из самых быстроразвивающихся мегаполисов
- Минобороны Британии: НАТО должно быть готово к войне с Россией
- Роднина высказалась против отмены грантов на ледовые шоу
- Мелания Трамп: Границы режима тишины расширятся за пределы Алешек
- СМИ: Украина запустила на орбиту спутник при поддержке SpaceX