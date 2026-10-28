Госдума рассмотрит законопроект о продаже вина через интернет

Эксперимент затронет Москву и область. Участие в нем будет предусмотрено исключительно на добровольной основе. Кабмин РФ может принять решение о расширении территории эксперимента.

Минсельхоз наделяется полномочиями формировать и вести перечень производителей российского вина, допущенных к участию в эксперименте, а также утверждать порядок подачи заявок и критерии отбора участников. Перечень опубликуют на официальном сайте ведомства.

Свободная продажа алкоголя в интернете упростит доступ к подобной продукции для подростков. Кроме того, возможен рост количества отравлений суррогатным алкоголем, заявил в пресс-центре НСН кандидат медицинских наук, исполнительный директор Фонда медицинских решений «Не напрасно» Вадим Власов.

