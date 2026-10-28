Трамп: США ничего не получили за помощь Украине
США ничего не получили за военную помощь Украине и европейским союзникам в размере $350 млрд, заявил на митинге перед сторонниками американский лидер Дональд Трамп.
«Мы восстановили вооруженные силы. А [экс-президент Джо] Байден раздал значительную их часть. Нужно было взимать за это какую-то плату. Это же Европа. Они могут заплатить», - указал глава Белого дома. По его словам, он взимает с европейских союзников плату за поставки оружия.
Ранее стало известно, что администрация Трампа в десятки раз сократила финансирование Украины, по сравнению с командой его предшественника Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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