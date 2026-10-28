Трамп: США ничего не получили за помощь Украине

«Мы восстановили вооруженные силы. А [экс-президент Джо] Байден раздал значительную их часть. Нужно было взимать за это какую-то плату. Это же Европа. Они могут заплатить», - указал глава Белого дома. По его словам, он взимает с европейских союзников плату за поставки оружия.

Ранее стало известно, что администрация Трампа в десятки раз сократила финансирование Украины, по сравнению с командой его предшественника Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

