Роднина высказалась против отмены грантов на ледовые шоу
Трехкратная олимпийская чемпионка России и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что выступает против отмены грантов на ледовые шоу, сообщает Sport24.
Она назвала проекты культурными мероприятиями, а не спортивными соревнованиями. «Гранты — не поддержка фигурного катания со стороны государства. Это деньги, которые выделяют на зрелища, не имеющие ничего общего со спортом», — указала Роднина.
Депутат отметила, что если отменять финансирование ледовых шоу как якобы пустую трату государственных средств, то следуя этой логике можно отказаться поддерживать цирки, театры и концерты. Она подчеркнула, что власти выделяют деньги на такие проекты именно как на культурные события.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что фигурист, двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Евгений Плющенко не должен просить у государства деньги на ледовые шоу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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