Россия намерена обсудить в Совбезе ООН эвакуацию детей из зоны СВО

По её словам, на саммите, который планируется провести в ходе председательства в Совбезе ООН, будет обсуждаться тема эвакуации детей из зоны проведения спецоперации на Украине.

«Имеем в виду подробно информировать коллег о мерах, которые принимаются нашей страной в целях защиты несовершеннолетних от обстрелов вооруженных сил Украины, предотвращении других преступлений в отношении детей», - уточнила она.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что украинская сторона запросила список детей-сирот, которые были перемещены с территории Украины в Россию, сообщает НСН.