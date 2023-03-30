Россия намерена обсудить в Совбезе ООН эвакуацию детей из зоны СВО
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия намерена организовать неформальную встречу по «формуле Арриа», сообщает РИА Новости.
По её словам, на саммите, который планируется провести в ходе председательства в Совбезе ООН, будет обсуждаться тема эвакуации детей из зоны проведения спецоперации на Украине.
«Имеем в виду подробно информировать коллег о мерах, которые принимаются нашей страной в целях защиты несовершеннолетних от обстрелов вооруженных сил Украины, предотвращении других преступлений в отношении детей», - уточнила она.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что украинская сторона запросила список детей-сирот, которые были перемещены с территории Украины в Россию, сообщает НСН.
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- Россия намерена обсудить в Совбезе ООН эвакуацию детей из зоны СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru