Онищенко допустил присутствие в РФ нового коронавируса PJ.2.1

По его словам, при этом серьезных поводов для беспокойства из-за его возможного распространения нет. «И в этом не вижу никакой трагедии», - отметил Онищенко.

Ранее стало известно, что ультрамутант коронавируса может прийти в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

