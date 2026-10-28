Онищенко допустил присутствие в РФ нового коронавируса PJ.2.1

Новый вариант коронавируса PJ.2.1 может присутствовать на территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление эпидемиолога, академика РАН Геннадия Онищенко.

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По его словам, при этом серьезных поводов для беспокойства из-за его возможного распространения нет. «И в этом не вижу никакой трагедии», - отметил Онищенко.

Ранее стало известно, что ультрамутант коронавируса может прийти в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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