Онищенко допустил присутствие в РФ нового коронавируса PJ.2.1
28 октября 202604:34
Денис Постольский
Новый вариант коронавируса PJ.2.1 может присутствовать на территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление эпидемиолога, академика РАН Геннадия Онищенко.
По его словам, при этом серьезных поводов для беспокойства из-за его возможного распространения нет. «И в этом не вижу никакой трагедии», - отметил Онищенко.
Ранее стало известно, что ультрамутант коронавируса может прийти в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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