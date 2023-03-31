Цеков: отправка «миротворцев» на Украину будет означать начало мировой войны

Появление на Украине «миротворцев» из стран Запада может означать начало мировой войны между военным блоком НАТО и Россией. Об этом заявил член Совета Федерации Сергей Цеков, сообщает агентство «Прайм».

По его словам, в США понимают, что речь идет вовсе не о миротворческой миссии, а о войне с Россией.

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Цеков напомнил, что направление миротворцев в тот или иной регион мира возможно только в случае одобрения Совбезом ООН.

Ранее, как сообщала НСН, в Кремле прокомментировали возможную отправку войск Евросоюза на Украину.

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ФОТО: РИА Новости
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