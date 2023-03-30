Лавров: Россия не позволит расследованиям ЧП на «Северных потоках» соскочить с крючка

Он отметил, что Москва будет заниматься этим дотошно, так как «тема еще не закрыта».

Ранее заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что страны, не поддержавшие в Совбезе ООН проект резолюции о международном расследовании взрывов на «Северных потоках», что-то скрывают, сообщает НСН.

