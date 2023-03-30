Лавров: Россия не позволит расследованиям ЧП на «Северных потоках» соскочить с крючка
30 марта 202314:26
Россия будет делать все, чтобы не дать расследованиям взрывов на газопроводах «Северный поток» «соскочить с крючка». Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что Москва будет заниматься этим дотошно, так как «тема еще не закрыта».
Ранее заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что страны, не поддержавшие в Совбезе ООН проект резолюции о международном расследовании взрывов на «Северных потоках», что-то скрывают, сообщает НСН.
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30 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru