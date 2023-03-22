До последнего украинца: Передача ВСУ урановых боеприпасов ведёт к ядерному конфликту

ДО ПОСЛЕДНЕГО УКРАИНЦА

Владимир Путин узнал об инициативе Великобритании в тот момент, когда он вместе с лидером Китая Си Цзиньпином обсуждали мирное урегулирование конфликта на Украине.

«Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Если все это будет происходить, то Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», - заявил Путин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале написал, что война Запада до последнего украинца может стать войной до последнего европейца. Парламентарий не исключает, что киевский режим затем может использовать грязную бомбу или применить тактическое ядреное оружие.

«Это решение ведет к трагедии мирового масштаба, которая в первую очередь затронет европейские государства. Если подобное произойдет, назад пути не будет», - подчеркнул Володин.



Министр обороны Сергей Шойгу считает, что Лондон своим поступком только лишь приближает «ядерное столкновение», передает ТАСС.

«Это подвигает нас к серьезным раздумьям по поводу дальнейшего хода событий, чем мы можем ответить», - отметил Шойгу.

Глава МИД Сергей Лавров обратил внимание, что Великобритания при передаче снарядов с обедненным уранов нарушит международное гуманитарное право.

«Нет никаких сомнений, что это плохо для них кончится», - заявил Лавров.