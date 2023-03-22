До последнего украинца: Передача ВСУ урановых боеприпасов ведёт к ядерному конфликту
О планах Лондона передать Украине снаряды с обедненным ураном Путину доложили во время переговоров с лидером Китая, а Шойгу считает, что до ядерного столкновения остается все меньше маневров.
Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном, заявила замминистра обороны Аннабель Голди. На заявление последовала незамедлительная реакции Москвы.
ДО ПОСЛЕДНЕГО УКРАИНЦА
Владимир Путин узнал об инициативе Великобритании в тот момент, когда он вместе с лидером Китая Си Цзиньпином обсуждали мирное урегулирование конфликта на Украине.
«Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Если все это будет происходить, то Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», - заявил Путин.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале написал, что война Запада до последнего украинца может стать войной до последнего европейца. Парламентарий не исключает, что киевский режим затем может использовать грязную бомбу или применить тактическое ядреное оружие.
«Это решение ведет к трагедии мирового масштаба, которая в первую очередь затронет европейские государства. Если подобное произойдет, назад пути не будет», - подчеркнул Володин.
Министр обороны Сергей Шойгу считает, что Лондон своим поступком только лишь приближает «ядерное столкновение», передает ТАСС.
«Это подвигает нас к серьезным раздумьям по поводу дальнейшего хода событий, чем мы можем ответить», - отметил Шойгу.
Глава МИД Сергей Лавров обратил внимание, что Великобритания при передаче снарядов с обедненным уранов нарушит международное гуманитарное право.
«Нет никаких сомнений, что это плохо для них кончится», - заявил Лавров.
ОНКОЛОГИЯ И ЗАРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ
Американские вооруженные силы применяли снаряды с обедненным ураном, в частности, при бомбардировках Югославии, а также в войне в Ираке.
«Обедненный уран – это отходы, уран-235 выбран, а это получается уран-238, которого много в природе. Он применяется как тяжелый металл в снарядах. Но он тоже радиоактивный и ничего хорошего в этом нет. Вот они и хотят бить по нашим войскам этими снарядами. Уран-238 позволяет делать массу снаряда больше, а размер меньше, то есть делает боеприпас в два раза тяжелее», - сказал директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев в эфире НСН.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал поднять вопрос о поставках ВСУ снарядов с обедненным ураном на заседании Совбеза ООН.
«Это некий «промежуток» между «грязной бомбой» и обычными снарядами, - цитирует Цекова РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом: когда очнутся на Украине те, кто еще способен думать?
«Их благодетели их же и травят. Эти снаряды не только убивают, но заражают окружающую среду и вызывают онкологию у проживающих на этих землях людей», - обратила внимание Захарова.
Она вспомнила, что еще во время югославского конфликта от применения подобного оружия пострадали и солдаты НАТО. По ее словам, военные долго пытались выбить компенсацию у НАТО за потерянное здоровье, но в исках им было отказано.
РАЗВЯЗЫВАЕТЕ ТРЕТЬЮ МИРОВУЮ?
Британский телеканал Sky News опубликовал реакцию Владимира Путина в своих соцсетях, чем вызвал шок у британцев.
«Мы в своем уме посылать снаряды с ураном на Украину? Какая у нас цель, помимо развязать третью мировую?», - задался вопросом один из пользователей Twitter.
Другие пользователи посоветовали правительству Риши Сунака лучше заняться внутренними проблемами и не повышать ставки в российско-украинском конфликте.
«Сунака прессуют госслужащие, которым он готов поднять зарплату на 3-4 процента, а инфляция сейчас 10,5 процента. Бастуют медсестры, учителя, спасатели, пожарные. С другой стороны, его прессуют военные и правые депутаты, которые говорят о повышении расходов на оборону до трех процентов ВВП», - в эфире НСН говорила руководитель Центра британских исследований Елена Ананьева.
В тоже время военный эксперт Василий Дандыкин считает, что не стоит драматизировать, потому что такого рода снаряды не станут причиной роста онкологии у мирных граждан, а против новых российских танков они не будут иметь должного эффекта.
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