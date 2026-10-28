Минобороны: ВС РФ поразили предприятие «Укрспецсвязь» и сухогруз

Также удалось поразить портовую инфраструктуру и морские суда, задействованные в доставке грузов для ВСУ. Удар пришелся по предприятию электронной промышленности ООО «НТП УКРСПЕЦСВЯЗЬ» в населенном пункте Надточии Харьковской области.

Кроме того, на переходе морем был поражен сухогруз, который доставлял в порт «Одесса» грузы для украинских военных.

Ранее ВС РФ «Геранями» поразили вантовый мост в районе Запорожья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

