Минобороны: ВС РФ поразили предприятие «Укрспецсвязь» и сухогруз
Военные России нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщает Минобороны РФ.
Также удалось поразить портовую инфраструктуру и морские суда, задействованные в доставке грузов для ВСУ. Удар пришелся по предприятию электронной промышленности ООО «НТП УКРСПЕЦСВЯЗЬ» в населенном пункте Надточии Харьковской области.
Кроме того, на переходе морем был поражен сухогруз, который доставлял в порт «Одесса» грузы для украинских военных.
Ранее ВС РФ «Геранями» поразили вантовый мост в районе Запорожья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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