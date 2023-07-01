Чем хуже, тем дороже. Запад готов финансировать Украину и не пускать в НАТО ради своего спокойствия

Украине придется доказать на поле боя с Россией свое стремление вступить в НАТО. Альянс поддержит Киев оружием.

Во время председательства Испании в Совете Евросоюза Украину ждут «очень важные события», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в беседе с телеканалом TVE. По его словам, эти события будут связаны с происходящим на поле боя и с теневыми переговорами о прекращении украинского конфликта.

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Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля.

Только победа Украины в противостоянии с РФ позволит начать вести дискуссии о её членстве в НАТО. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в Брюсселе на совместной пресс-конференции по завершении переговоров с главой правительства Эстонии Каей Каллас, передает ТАСС.

Столтенберг подчеркнул, что самая срочная задача НАТО сейчас сделать всё для победы Украины.

По его словам, на предстоящем саммите организации в Вильнюсе будут упрочены связи Североатлантического альянса с Украиной.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию inews заявил, что страна де-факто стала членом Североатлантического альянса.

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«Украина уже де-факто член НАТО, потому что у нас есть западное оружие, западные стандарты и мы защищаем Запад», - объяснил представитель офиса главы государства.

По его словам, на саммите НАТО в Вильнюсе не будут обсуждать официальное членство Украины. Речь пойдет о более глубокой интеграции Киева в альянс, уточнил Подоляк.

Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что результатом предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе станет весомый пакет поддержки Украины.

«Вы увидите весомую поддержку НАТО Украине по итогам саммита, эта поддержка будет включать американскую помощь», - пообещал он.

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По данным СМИ, Украина включила в свой запрос к США кассетные авиационные боеприпасы МК-20 в марте этого года. Украинские власти просят Соединенные Штаты отправить кассетные бомбы в дополнение к призывам передать 155-миллиметровые снаряды. Отмечается, что Киев якобы планирует сбрасывать бронебойные снаряды с дронов.

Белый дом в ближайшее время примет решение относительно передачи Киеву кассетных боеприпасов, сообщает CNN со ссылкой на неназванных чиновников.

В случае положительного решения такие боеприпасы пополнят новый пакет военной помощи Украине уже в июле.

Во вторник Соединенные Штаты объявили об очередном пакете военной помощи Киеву, в него вошли вооружения общей стоимостью $500 млн. Вашингтон поставит Киеву боеприпасы для систем HIMARS и Patriot, 30 машин пехоты Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker. Также в новый пакет вошли артиллерийские снаряды и запчасти.

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При этом член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин предложила запретить любое финансирование Украины до решения конфликта дипломатическим путем. Об этом политик написала в Twitter.

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«Ради достижения мира я также внесла поправку о запрете любого и всего финансирования Украины до тех пор, пока дипломатическое решение ... не будет достигнуто», — подчеркнула Грин.

Также конгрессвумен внесла в закон США о финансировании национальной обороны поправку, которая должна запретить поставки Украине истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия. Грин подчеркнула, что Вашингтону следует «продвигать мир», а не финансировать конфликт.

Однако, Евросоюз собирается расширить военную помощь Украине на 3,5 миллиарда евро. Речь идет об увеличении финансирования Европейского фонда мира, из которого Киев получает помощь.

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Венгрия напомнила Евросоюзу, что Будапешт согласился на увеличение Европейского фонда мира только с условием, чтобы средства шли на решение проблем нелегальной миграции, а не на поставки нового оружия для Украины. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Будапешт требует, чтобы выделенные средства шли на решение проблемы потока нелегальных мигрантов, на нужды стран Африки и Западных Балкан, а не вооружение украинской армии. Трансляция с выступлением политика велась в его аккаунте сети Facebook (запрещена в России).

Киев же стремится продемонстрировать западным странам, что те не зря вкладываются. Военные аналитики отмечают, что контрнаступление ВСУ пока идет не по плану, что расстраивает США и Евросоюз.

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Генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в интервью НСН заявил, что чем хуже идут дела Украины в контрнаступлении, тем больше Киеву будет выделяться более дальнобойное оружие. По словам Липового, украинские власти стараются хоть как-то обозначить свой «воинственный пыл», которого ждала вся Европа и Америка.

«США и Великобритания поставили все для того, чтобы уничтожить Украину и нанести максимальный ущерб. Чем хуже идут дела в контрнаступлении, тем больше будет выделяться Украине более дальнобойное и разрушительное оружие. Они хотят, чтобы Украина из последних сил постаралась как-то нанести ущерб и удары по территории России. Территорией России сейчас также считаются четыре новых региона. Чем хуже у них дела, тем больше они стараются идти на обострение и хоть как-то обозначить свой воинственный пыл, чего ожидала от них вся Европа и Америка», - указал Липовой.

Киев, вероятно, предпримет попытку добиться хоть каких-то результатов на поле боя, которыми можно будет похвастаться на предстоящем саммите НАТО.

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Военный корреспондент Александр Сладков сообщил в своем Telegram-канале, что второй этап контрнаступления ВСУ начнется именно в канун саммита НАТО в Вильнюсе, 11-12 июля.

По его информации, украинское командование сейчас подтягивает к линии фронта штурмовые части и боевую технику.

«Нам предстоит выдержать еще один этап «контрнаступа», прям в канун саммита НАТО», - написал Сладков, заявив, что Россия справится со всеми атаками.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что членство Украины в НАТО сделает для нее конфликт с Россией перманентным. По мнению Медведева, России «не нужна Украина в НАТО», по крайней мере, до тех пор, «пока хотя бы огрызок этого государства в сохраняется в нынешнем виде». Зампред Совбеза считает, что в этом случае «конфликт будет перманентным», передает «Радиоточка НСН».




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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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