Чем хуже, тем дороже. Запад готов финансировать Украину и не пускать в НАТО ради своего спокойствия
Украине придется доказать на поле боя с Россией свое стремление вступить в НАТО. Альянс поддержит Киев оружием.
Во время председательства Испании в Совете Евросоюза Украину ждут «очень важные события», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в беседе с телеканалом TVE. По его словам, эти события будут связаны с происходящим на поле боя и с теневыми переговорами о прекращении украинского конфликта.
Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля.
Только победа Украины в противостоянии с РФ позволит начать вести дискуссии о её членстве в НАТО. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в Брюсселе на совместной пресс-конференции по завершении переговоров с главой правительства Эстонии Каей Каллас, передает ТАСС.
Столтенберг подчеркнул, что самая срочная задача НАТО сейчас сделать всё для победы Украины.
По его словам, на предстоящем саммите организации в Вильнюсе будут упрочены связи Североатлантического альянса с Украиной.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию inews заявил, что страна де-факто стала членом Североатлантического альянса.
«Украина уже де-факто член НАТО, потому что у нас есть западное оружие, западные стандарты и мы защищаем Запад», - объяснил представитель офиса главы государства.
По его словам, на саммите НАТО в Вильнюсе не будут обсуждать официальное членство Украины. Речь пойдет о более глубокой интеграции Киева в альянс, уточнил Подоляк.
Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что результатом предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе станет весомый пакет поддержки Украины.
«Вы увидите весомую поддержку НАТО Украине по итогам саммита, эта поддержка будет включать американскую помощь», - пообещал он.
По данным СМИ, Украина включила в свой запрос к США кассетные авиационные боеприпасы МК-20 в марте этого года. Украинские власти просят Соединенные Штаты отправить кассетные бомбы в дополнение к призывам передать 155-миллиметровые снаряды. Отмечается, что Киев якобы планирует сбрасывать бронебойные снаряды с дронов.
Белый дом в ближайшее время примет решение относительно передачи Киеву кассетных боеприпасов, сообщает CNN со ссылкой на неназванных чиновников.
В случае положительного решения такие боеприпасы пополнят новый пакет военной помощи Украине уже в июле.
Во вторник Соединенные Штаты объявили об очередном пакете военной помощи Киеву, в него вошли вооружения общей стоимостью $500 млн. Вашингтон поставит Киеву боеприпасы для систем HIMARS и Patriot, 30 машин пехоты Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker. Также в новый пакет вошли артиллерийские снаряды и запчасти.
При этом член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин предложила запретить любое финансирование Украины до решения конфликта дипломатическим путем. Об этом политик написала в Twitter.
Конгрессвумен США назвала украинскую армию нацистской
«Ради достижения мира я также внесла поправку о запрете любого и всего финансирования Украины до тех пор, пока дипломатическое решение ... не будет достигнуто», — подчеркнула Грин.
Также конгрессвумен внесла в закон США о финансировании национальной обороны поправку, которая должна запретить поставки Украине истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия. Грин подчеркнула, что Вашингтону следует «продвигать мир», а не финансировать конфликт.
Однако, Евросоюз собирается расширить военную помощь Украине на 3,5 миллиарда евро. Речь идет об увеличении финансирования Европейского фонда мира, из которого Киев получает помощь.
Венгрия напомнила Евросоюзу, что Будапешт согласился на увеличение Европейского фонда мира только с условием, чтобы средства шли на решение проблем нелегальной миграции, а не на поставки нового оружия для Украины. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Будапешт требует, чтобы выделенные средства шли на решение проблемы потока нелегальных мигрантов, на нужды стран Африки и Западных Балкан, а не вооружение украинской армии. Трансляция с выступлением политика велась в его аккаунте сети Facebook (запрещена в России).
Киев же стремится продемонстрировать западным странам, что те не зря вкладываются. Военные аналитики отмечают, что контрнаступление ВСУ пока идет не по плану, что расстраивает США и Евросоюз.
Генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в интервью НСН заявил, что чем хуже идут дела Украины в контрнаступлении, тем больше Киеву будет выделяться более дальнобойное оружие. По словам Липового, украинские власти стараются хоть как-то обозначить свой «воинственный пыл», которого ждала вся Европа и Америка.
«США и Великобритания поставили все для того, чтобы уничтожить Украину и нанести максимальный ущерб. Чем хуже идут дела в контрнаступлении, тем больше будет выделяться Украине более дальнобойное и разрушительное оружие. Они хотят, чтобы Украина из последних сил постаралась как-то нанести ущерб и удары по территории России. Территорией России сейчас также считаются четыре новых региона. Чем хуже у них дела, тем больше они стараются идти на обострение и хоть как-то обозначить свой воинственный пыл, чего ожидала от них вся Европа и Америка», - указал Липовой.
Киев, вероятно, предпримет попытку добиться хоть каких-то результатов на поле боя, которыми можно будет похвастаться на предстоящем саммите НАТО.
Военный корреспондент Александр Сладков сообщил в своем Telegram-канале, что второй этап контрнаступления ВСУ начнется именно в канун саммита НАТО в Вильнюсе, 11-12 июля.
По его информации, украинское командование сейчас подтягивает к линии фронта штурмовые части и боевую технику.
«Нам предстоит выдержать еще один этап «контрнаступа», прям в канун саммита НАТО», - написал Сладков, заявив, что Россия справится со всеми атаками.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что членство Украины в НАТО сделает для нее конфликт с Россией перманентным. По мнению Медведева, России «не нужна Украина в НАТО», по крайней мере, до тех пор, «пока хотя бы огрызок этого государства в сохраняется в нынешнем виде». Зампред Совбеза считает, что в этом случае «конфликт будет перманентным», передает «Радиоточка НСН».
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