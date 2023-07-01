Чем хуже, тем дороже. Запад готов финансировать Украину и не пускать в НАТО ради своего спокойствия

Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля.

Только победа Украины в противостоянии с РФ позволит начать вести дискуссии о её членстве в НАТО. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в Брюсселе на совместной пресс-конференции по завершении переговоров с главой правительства Эстонии Каей Каллас, передает ТАСС.

Столтенберг подчеркнул, что самая срочная задача НАТО сейчас сделать всё для победы Украины.

По его словам, на предстоящем саммите организации в Вильнюсе будут упрочены связи Североатлантического альянса с Украиной.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию inews заявил, что страна де-факто стала членом Североатлантического альянса.