МИД России осудил планы Франции поддержать присоединение Украины к НАТО
Планы Франции поддержать присоединение Украины к НАТО свидетельствуют о том, что Париж скатывается к видящему альянс стороной украинского конфликта радикальному меньшинству. Действия французской стороны грозят трагическими последствиями для безопасности в Европе и мире, заявили в МИД России.
Ранее СМИ сообщили, что Париж изменил позицию по вопросу присоединения Киева к НАТО и рассматривает этот вариант как гарантию безопасности, напоминает РЕН ТВ.
В МИД указали, что достоверность сообщений СМИ о том, что французские власти отходят от «более осторожного» подхода к членству Киева в альянсе, можно будет оценить по итогам саммита блока в Вильнюсе. Вместе с тем внешнеполитическое ведомство считает, что Париж согласился с перспективой вступления Украины в НАТО под давлением США еще в ходе Бухарестского саммита в 2008 году.
«Поэтому эта информация, если соответствует действительности, лишь станет еще одним свидетельством того, что Париж продолжает скатываться к радикальному меньшинству ... которое пытается любым способом сделать НАТО стороной конфликта на Украине», — цитирует РИА Новости заявление МИД.
Как отметили в ведомстве, действия властей Франции вписываются в общую эволюцию внешней политики республики, «которая теряет остатки былой самостоятельности и здравомыслия» и растворяется в линии Вашингтона и Брюсселя.
Между тем министр обороны Украины Алексей Резников признал, что принятие страны в Североатлантический альянс маловероятно во время «горячей фазы» конфликта, пишет RT.
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