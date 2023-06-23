«Оружие апокалипсиса»: Вашингтон сочтет ядерные удары по Украине атакой на НАТО
Москва считает, что США спекулируют на теме применения Россией ядерного оружия. При этом сокращать число такого вооружения стороны не собираются.
В верхнюю палату конгресса США внесли резолюцию о том, что ядерный удар по Украине следует расценивать как атаку на НАТО. Документ, хоть и не станет носить обязательный характер в случае принятия, но все равно вызывает вопросы у российской стороны.
Так, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов поспешил сообщить, что подобные спекуляции американских сенаторов о возможности применения Москвой оружия массового поражения на Украине только способствуют эскалации напряженности.
«Спекуляции о возможном применении Россией тактического ядерного оружия — абсурдны. Провокационные и недальновидные высказывания законодателей США только способствуют эскалации напряженности и повышению риска сползания ситуации к еще более опасной черте», - предупредил он.
Антонов назвал резолюцию «безумной инициативой» американских сенаторов-русофобов.
ХРЕН ИМ
Ядерная риторика США обострилась после решения Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. В Вашингтоне считают это непродуманным шагом и опасаются последствий. При этом Москва и Минск неоднократно заявляли, что этот шаг – лишь ответная мера на выпады США, которые активно размещают оружие в Европе.
21 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что безусловным приоритетом является укрепление и развитие российской армии.
«Важнейшая задача здесь - развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности», - подчеркнул российский лидер.
А 23 июня РИА Новости сообщило, что реакторные установки «Посейдонов» прошли стендовые испытания. Подтверждена их безопасность и готовность к работе. Носителями ядерных торпед «Посейдон» являются экспериментальная атомная подводная лодка «Белгород», которую должны принять в состав Военно-морского флота России в 2023 году.
СМИ сообщают, что «Посейдоны» пугают американцев больше всего. Журнал Popular Mechanics назвал новейшие российские ядерные торпеды «Посейдон» оружием апокалипсиса.
«Они также оснащены ядерным реактором на жидком металле, что обеспечивает практически неисчерпаемую дальность поражения и высокую скорость движения», — говорится в статье.
16 июня, выступая на пленарной сессии в рамках ПМЭФ, президент России Владимир Путин осудил Запад за попытки спровоцировать Москву на серьезные действия. По словам президента, регулярные атаки на российские регионы происходят для того, чтобы заставить Россию «жать на кнопки».
«Это все попытка спровоцировать на ответные действия. Что нам стоит уничтожить любое здание в центре Киева? Мы не делаем это по ряду соображений. Все ждут, что мы начнем кнопки нажимать, но мы этого делать не будем, военных успехов у Киева нет», - заявил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, и они знают об этом. По его словам, НАТО все время склоняет Россию, чтобы она сокращала такое оружие.
«Они хотят, чтобы мы сократили его - хрен им, как у нас в народе говорят», - сказал Путин на ПМЭФ.
Президент РФ еще раз подчеркнул, что у Росси нет необходимости использовать ядерное оружие.
До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия получила от России ракеты и бомбы, которые втрое мощнее тех, что применялись в Хиросиме и Нагасаки. Он также заявил, что не дрогнет и нажмет на кнопку, если потребуется.
Белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с НСН объяснил, что Лукашенко дает понять соседям из НАТО, что согласовал с Москвой применение российского ядерного оружия в случае агрессии западных стран.
«Конечно, он предупреждает соседей из НАТО в отношении того, что на любой акт агрессии будет дан ответ. Это в большей степени политический посыл, но который имеет под собой реальные основания, чтобы там (в НАТО - прим. НСН) не сомневались, что в случае угрозы это оружие может быть применено. Президент Белоруссии использует, конечно, более яркую риторику, говоря, что он может сам это сделать. Но Белоруссия без России не может применять его, это взаимное решение. Он говорит о том, что Россия поддержит его такое решение в случае агрессии», - объяснил Дзермант.
СЛИШКОМ НЕРВНЫЙ БАЙДЕН
При этом член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин в беседе с НСН заявил, что только президент США может принять единоличное решение об использовании ядерного оружия, руководствуясь «непонятными» причинами. По его словам, в акваториях вокруг российской территории находятся корабельные группировки США с ядерным оружием.
«Слишком нервный господин Джо Байден, он обладает единоличным правом давать указание ядерным силам США применить ядерное оружие, не запрашивая даже решение Конгресса, не запрашивая решения на объявление войны вообще. Любому американскому президенту никто в этом вопросе не указ и не препятствие. Также американцы сохраняют за собой право применить ядерное оружие в первом ударе, это с 1945 года действует, эта их стратегия. Ни один президент не отказался от этой возможности», - отметил Козин.
13 июня стало известно, что США разместили 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе без каких-либо официальных заявлений. Член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин в беседе с НСН рассказал, что США тайно размещают ядерное тактическое оружие в Литве, Латвии, Эстонии и Польше в рамках операции НАТО по воздушному патрулированию.
«Никакое это не тайное размещение, размещается оружие в Бельгии, Нидерландах, Германии, Италии, а также в азиатской части Турции. Это американское тактическое ядерное оружие. Не 150 и даже не 200, больше 400 ядерных боезарядов размещено. Помимо этих стран с марта 2004 года размещено ядерное тактическое оружие США действительно тайно в Литве, Латвии, Эстонии и в Польше», - заключил он.
Ранее генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в эфире НСН предупредил, что НАТО не остановится на поставках Киеву танков и самолетов, скоро дело дойдет и до ядерных ракет.
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