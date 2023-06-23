«Оружие апокалипсиса»: Вашингтон сочтет ядерные удары по Украине атакой на НАТО

«Это все попытка спровоцировать на ответные действия. Что нам стоит уничтожить любое здание в центре Киева? Мы не делаем это по ряду соображений. Все ждут, что мы начнем кнопки нажимать, но мы этого делать не будем, военных успехов у Киева нет», - заявил глава государства.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, и они знают об этом. По его словам, НАТО все время склоняет Россию, чтобы она сокращала такое оружие.

«Они хотят, чтобы мы сократили его - хрен им, как у нас в народе говорят», - сказал Путин на ПМЭФ.

Президент РФ еще раз подчеркнул, что у Росси нет необходимости использовать ядерное оружие.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия получила от России ракеты и бомбы, которые втрое мощнее тех, что применялись в Хиросиме и Нагасаки. Он также заявил, что не дрогнет и нажмет на кнопку, если потребуется.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с НСН объяснил, что Лукашенко дает понять соседям из НАТО, что согласовал с Москвой применение российского ядерного оружия в случае агрессии западных стран.

«Конечно, он предупреждает соседей из НАТО в отношении того, что на любой акт агрессии будет дан ответ. Это в большей степени политический посыл, но который имеет под собой реальные основания, чтобы там (в НАТО - прим. НСН) не сомневались, что в случае угрозы это оружие может быть применено. Президент Белоруссии использует, конечно, более яркую риторику, говоря, что он может сам это сделать. Но Белоруссия без России не может применять его, это взаимное решение. Он говорит о том, что Россия поддержит его такое решение в случае агрессии», - объяснил Дзермант.