МО: Силы ПВО сбили более 1600 БПЛА ВСУ и 5 авиационных бомб
Российские силы ПВО ликвидировали 1 тысячу 601 украинский беспилотник, пять управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ поразили объекты энергетической и топливной инфраструктуры, используемые для ВСУ, места сборки, хранения и запуска БПЛА. Удары также пришлись по военным аэродромам и пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 156 районах.
Ранее в МО объявили, что российские военные поразили электроподстанцию «Заречье» 110 кВ в городе Белая Церковь в Киевской области, обеспечивавшую работу предприятий ВПК Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Мелони и Зеленский провели напряженный разговор в порту Бенгази
- МО: Силы ПВО сбили более 1600 БПЛА ВСУ и 5 авиационных бомб
- В Telegram предупредили об угрозе взлома iPhone с устаревшей iOS
- Психиатр раскрыла связь ментального здоровья с продолжительностью жизнью
- За три месяца Украина из-за простоя портов потеряла $2,85 млрд
- Приставы взыскали с иноагента Слепакова долги по штрафам
- Рэпер Macan официально демобилизовался
- Нарколог: Нет универсальной безопасной нормы алкоголя
- В Донецке более 23 тысяч абонентов временно остались без света
- Володин рассказал о новых законах о мигрантах и иноагентах