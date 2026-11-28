В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ поразили объекты энергетической и топливной инфраструктуры, используемые для ВСУ, места сборки, хранения и запуска БПЛА. Удары также пришлись по военным аэродромам и пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 156 районах.

Ранее в МО объявили, что российские военные поразили электроподстанцию «Заречье» 110 кВ в городе Белая Церковь в Киевской области, обеспечивавшую работу предприятий ВПК Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».