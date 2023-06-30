Шольц призвал увеличить производство боеприпасов ради поддержки Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюзу следует увеличить производство боеприпасов на своей территории, сообщает РИА Новости.

Генсек НАТО призвал страны альянса нарастить производство боеприпасов

По его словам, это необходимо для усиления роли ЕС в НАТО, а также для поддержки Украины.

«Для меня ясно то, что мы должны сконцентрировать свои мощности в области обороны, усилить и ускорить производство... в особенности боеприпасов», - заключил канцлер ФРГ.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС с марта поставил на Украину 220 тысяч артиллерийских снарядов и более двух тысяч ракет, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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