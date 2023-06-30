Шольц призвал увеличить производство боеприпасов ради поддержки Украины

По его словам, это необходимо для усиления роли ЕС в НАТО, а также для поддержки Украины.

«Для меня ясно то, что мы должны сконцентрировать свои мощности в области обороны, усилить и ускорить производство... в особенности боеприпасов», - заключил канцлер ФРГ.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС с марта поставил на Украину 220 тысяч артиллерийских снарядов и более двух тысяч ракет, сообщает RT.

