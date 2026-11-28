С августа по октябрь 2026 года Украина потеряла около $3 млрд из-за простоя портов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Государственной таможенной службы страны.

Известно, что в этот период Киев экспортировал через них продукцию на $1,54 млрд, а за аналогичный период 2025 года — на $4,39 млрд. Это означает, что за три месяца Украина недополучила $2,85 млрд.