За три месяца Украина из-за простоя портов потеряла $2,85 млрд
С августа по октябрь 2026 года Украина потеряла около $3 млрд из-за простоя портов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Государственной таможенной службы страны.
Известно, что в этот период Киев экспортировал через них продукцию на $1,54 млрд, а за аналогичный период 2025 года — на $4,39 млрд. Это означает, что за три месяца Украина недополучила $2,85 млрд.
Отмечается, что страна пытается компенсировать убытки за счет продолжения работы морского коридора и наращивает товарооборот через Дунай и альтернативные логистические маршруты. При этом объемы внешней торговли Украины продолжают падать. Согласно информации издания, общий украинский экспорт за период с августа по октябрь достиг $8,13 млрд, а за аналогичный период прошлого года показатели составили $9,87 млрд.
В октябре начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов говорил, что в ответ на попытки остановить российское судоходство в Черноморском регионе военные РФ регулярно наносит удары по портовой и логистической инфраструктуре ВСУ, а также по морским судам.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что дефицит финансирования Украины в 2027 году достигнет €70 млрд.
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