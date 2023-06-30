«Пощекотать нервы»: Россия ждет сюрпризов от саммита НАТО, Киев требует «мужества»

Киев решительно настаивает на приглашении Украины в НАТО на предстоящем июльском саммите альянса. В противном случае украинский лидер Владимир Зеленский грозится на него не поехать. Об этом заявил заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква.

Он напомнил, что заявка Киева находится «на столах» у членов альянса, в Киеве хотят получить ответ, который подразумевает начало процесса интеграции Украины.

«Мы просим начать процедуру», — заявил Жовква в интервью Reuters, стукнув по столу.

Представитель офиса заявил, что у Зеленского не будет никаких причин посетить саммит 11-12 июля, если участники НАТО не проявят мужества.

До этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пожаловался, что Украину вообще не пригласили стать участником встречи на полях саммита, а ожидают Киев лишь на совете НАТО-Украина в рамках встречи.

По словам дипломата, в Североатлантическом альянсе нет однозначной позиции относительно членства Украины в блоке. Как отметил Кулеба, некоторые страны считают, что Киев не стоит приглашать в организацию, поскольку это приведет к эскалации. Однако украинские власти видят все условия для вступления страны в блок.

Западные партнеры Киева, вероятно, удивлены «обидами» Украины, так как политики из стран НАТО неоднократно намекали, да и говорили прямо, что Зеленскому не получится их уговорить.