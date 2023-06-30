«Пощекотать нервы»: Россия ждет сюрпризов от саммита НАТО, Киев требует «мужества»
Киев настаивает на приглашении в НАТО на предстоящем саммите. Россия ждет сюрпризов в виде нового пакета помощи Украине и активизации контрнаступления ВСУ.
Киев решительно настаивает на приглашении Украины в НАТО на предстоящем июльском саммите альянса. В противном случае украинский лидер Владимир Зеленский грозится на него не поехать. Об этом заявил заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква.
Он напомнил, что заявка Киева находится «на столах» у членов альянса, в Киеве хотят получить ответ, который подразумевает начало процесса интеграции Украины.
«Мы просим начать процедуру», — заявил Жовква в интервью Reuters, стукнув по столу.
Представитель офиса заявил, что у Зеленского не будет никаких причин посетить саммит 11-12 июля, если участники НАТО не проявят мужества.
До этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пожаловался, что Украину вообще не пригласили стать участником встречи на полях саммита, а ожидают Киев лишь на совете НАТО-Украина в рамках встречи.
По словам дипломата, в Североатлантическом альянсе нет однозначной позиции относительно членства Украины в блоке. Как отметил Кулеба, некоторые страны считают, что Киев не стоит приглашать в организацию, поскольку это приведет к эскалации. Однако украинские власти видят все условия для вступления страны в блок.
Западные партнеры Киева, вероятно, удивлены «обидами» Украины, так как политики из стран НАТО неоднократно намекали, да и говорили прямо, что Зеленскому не получится их уговорить.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассмотрит вопрос о присоединении Украины к блоку после саммита в Вильнюсе. Он также отметил, что в текущих условиях это невозможно. По его словам, Украина сможет стать членом НАТО только после «победы» в конфликте с Россией.
Недавно премьер Бельгии Александер де Кроо на встрече лидеров альянса в Гааге заявил, что Украина «когда-нибудь» станет частью НАТО.
«Вопрос состоит в том, что нам необходимо делать в ожидании: оказывать политическую поддержку, чтобы продолжать обсуждение присоединения, и предоставить необходимые гарантии безопасности», - объяснил он позицию альянса.
Сам же Зеленский предупреждает, что такое решение партнеров может ударить по боевому духу ВСУ.
26 июня глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина рассчитывает получить на саммите Североатлантического альянса в июле приглашение к упрощенному присоединению к НАТО. По словам Ермака, если продолжить политику открытых дверей, то для России это будет «плохим сигналом».
Сюрприз по вопросу приема Украины в НАТО пообещала преподнести на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Об этом она заявила на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
Она подчеркнула, что НАТО – это единственная гарантия для Украины, которая работает.
«Но я не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе», – неожиданно заявила она.
Вероятно, подобные красноречивые заявления были намеком именно для России. На них ответил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Он отметил, что Украину «никто не ждет» в НАТО, а заявления о возможном членстве Киева делают с целью «пощекотать нервы» России и насолить россиянам.
Особенно его возмутила позиция Франции и лично французского лидера Эмманюэля Макрона, который буквально накануне саммита резко изменил свою позицию по поводу Украины в НАТО.
Французская газета Le Monde сообщила, что Франция собирается поддержать вступление Украины в НАТО, чтобы приблизить мирные переговоры Украины и России. Эта информация источников удивила Москву.
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в связи с этим объяснил НСН, что подобной риторикой французский лидер пытается перечеркнуть свои предыдущие заявления об «уважении России» и заслужить прощение не столько Киева, сколько Евросоюза.
«Для Макрона сейчас важна поддержка Восточной Европы, так как в Польше, Прибалтике всегда упрекали Макрона в особых симпатиях к Путину, в том, что Франция стремилась диалог наладить с Россией. Это считали предательством. Сейчас Макрон убедил их, что он как все, а позиция Франции не отличается от общей позиции ЕС и коллективного Запада. Его не будут больше обвинять в том, что он подыгрывает России. Он занял откровенно недружественную позицию», - объяснил он.
В целом загладить свою вину перед Украиной в каком-то смысле стремятся все «партнеры». Они не принимают Киев в НАТО, но обещают «весомо» и «значительно» помогать. Так, официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер накануне сообщил, что результатом предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе станет весомый пакет поддержки Украины.
«Вы увидите весомую поддержку НАТО Украине по итогам саммита, эта поддержка будет включать американскую помощь», - пообещал он.
Киев же стремится продемонстрировать западным странам, что те не зря вкладываются. Военные аналитики отмечают, что контрнаступление ВСУ пока идет не по плану, что расстраивает США и Евросоюз. Поэтому Киев, вероятно, предпримет попытку добиться хоть каких-то результатов на поле боя, которыми можно будет похвастаться на предстоящем саммите НАТО.
Военный корреспондент Александр Сладков сообщил в своем Telegram-канале, что второй этап контрнаступления ВСУ начнется именно в канун саммита НАТО в Вильнюсе, 11-12 июля.
По его информации, украинское командование сейчас подтягивает к линии фронта штурмовые части и боевую технику.
«Нам предстоит выдержать еще один этап «контрнаступа», прям в канун саммита НАТО», - написал Сладков, заявив, что Россия справится со всеми атаками.
Со своей стороны, военный эксперт Борис Рожин в беседе с НСН рассказал, что на данном этапе ВСУ свалились в локальные бои и не достигли никаких замыслов своего контрнаступления.
«Противник замыслов своего контрнаступления не достиг. Он свалился в локальные бои за отдельные поселки, где пытается нас поддавливать. Конечно, мы их потихоньку перемалываем. Когда они выдохнутся, у нас будут возможности для своих действий. Главное – удерживать линию фронта и постепенно выбивать технику противника», - заявил Рожин.
В Москве же напоминают, что расширение НАТО на восток – это основной камень преткновения в отношениях с Россией. Российская сторона предупреждает об эскалации в случае принятия Киева в альянс. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что в украинский конфликт активно втягиваются страны Североатлантического альянса.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что членство Украины в НАТО сделает для нее конфликт с Россией перманентным.
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