В Telegram предупредили об угрозе взлома iPhone с устаревшей iOS
Владельцы iPhone, использующие мессенджер Telegram, начали получать уведомления с предупреждением об уязвимостях в устаревших версиях операционной системы iOS. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в связи с этим под угрозой могут оказаться личные данные и учетные записи. В Telegram призвали таких пользователей обновить iOS для защиты телефонов. В сообщении рекомендовали открыть настройки смартфона, перейти в раздел «Основные», выбрав пункт «Обновление ПО», и установить последнюю доступную версию iOS.
При этом сооснователь Telegram Павел Дуров (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объяснил такую рассылку масштабными хакерскими атаками на пользователей iPhone. Он заявил, что даже простое открытие веб-сайта может привести к хакерской атаке, если операционная система устройства устарела.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в мире произошел масштабный сбой сервисов Apple.
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