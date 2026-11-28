Отмечается, что в связи с этим под угрозой могут оказаться личные данные и учетные записи. В Telegram призвали таких пользователей обновить iOS для защиты телефонов. В сообщении рекомендовали открыть настройки смартфона, перейти в раздел «Основные», выбрав пункт «Обновление ПО», и установить последнюю доступную версию iOS.

При этом сооснователь Telegram Павел Дуров (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объяснил такую рассылку масштабными хакерскими атаками на пользователей iPhone. Он заявил, что даже простое открытие веб-сайта может привести к хакерской атаке, если операционная система устройства устарела.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в мире произошел масштабный сбой сервисов Apple.