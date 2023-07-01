Исчезнут все. Ядерное оружие в Польше может заставить нажать на красную кнопку в России

Польша обратилась с просьбой к Североатлантическому альянсу одобрить размещение на территории республики американского ядерного оружия. Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, сообщает РИА Новости.



При этом Моравецкий отметил, что хотел бы, чтобы ядерное оружие было размещено в республике как можно скорее.

«Это, прежде всего, должно быть решение наших американских партнеров», - добавил польский премьер.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не намерен обсуждать публично вероятность размещения своего ядерного оружия в Польше или ещё где-либо.

Он подчеркнул, что в администрации президента Джо Байдена подобную информацию не намерены обнародовать.

«У меня нет ничего, мне совершенно нечего сказать вам о каких бы то ни было разговорах такого рода», — добавил Кирби.