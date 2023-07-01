Исчезнут все. Ядерное оружие в Польше может заставить нажать на красную кнопку в России
Официальное размещение ядерного оружия в Польше спровоцирует начало Третьей мировой войны, считает Дмитрий Медведев. Россия укрепляет ядерный щит в Белоруссии.
Размещение ядерного оружия в Польше грозит только одним - его применением, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал ТАСС желание Польши принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия (Nuclear Sharing) в своем Telegram-канале 1 июля.
Польша обратилась с просьбой к Североатлантическому альянсу одобрить размещение на территории республики американского ядерного оружия. Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, сообщает РИА Новости.
При этом Моравецкий отметил, что хотел бы, чтобы ядерное оружие было размещено в республике как можно скорее.
«Это, прежде всего, должно быть решение наших американских партнеров», - добавил польский премьер.
При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не намерен обсуждать публично вероятность размещения своего ядерного оружия в Польше или ещё где-либо.
Он подчеркнул, что в администрации президента Джо Байдена подобную информацию не намерены обнародовать.
«У меня нет ничего, мне совершенно нечего сказать вам о каких бы то ни было разговорах такого рода», — добавил Кирби.
США разместили 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе без каких-либо официальных заявлений, сообщила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.
Член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин в беседе с НСН заподозрил, что ядерное оружие НАТО уже тайно размещено в Польше, Литве, Латвии и Эстонии.
«Никакое это не тайное размещение, размещается оружие в Бельгии, Нидерландах, Германии, Италии, а также в азиатской части Турции. Это американское тактическое ядерное оружие. Не 150 и даже не 200, больше 400 ядерных боезарядов размещено. Помимо этих стран с марта 2004 года размещено ядерное тактическое оружие США действительно тайно в Литве, Латвии, Эстонии и в Польше. Почему тайно? Потому что там действует операция НАТО «Балтийское воздушное патрулирование», в которой принимают участие самолеты двойного назначения, способные нести ядерные боезаряды. Для этого, что логично, развернута инфраструктура НАТО. Это самолеты F16, все пять вариантов, в том числе те, которые собираются поставить на Украину», - рассказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия получила от России ракеты и бомбы, которые втрое мощнее тех, что применялись в Хиросиме и Нагасаки. Так он дает понять соседям из НАТО, что согласовал с Москвой применение российского ядерного оружия в случае агрессии западных стран, рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с НСН.
«Конечно, он предупреждает соседей из НАТО в отношении того, что на любой акт агрессии будет дан ответ. Это в большей степени политический посыл, но который имеет под собой реальные основания, чтобы там (в НАТО - прим. НСН) не сомневались, что в случае угрозы это оружие может быть применено. Президент Белоруссии использует, конечно, более яркую риторику, говоря, что он может сам это сделать. Но Белоруссия без России не может применять его, это взаимное решение. Он говорит о том, что Россия поддержит его такое решение в случае агрессии», - объяснил Дзермант.
Ранее президент Польши Анджей Дуда недавно заявил, что Варшава открыта для обсуждения размещения в стране американского ядерного оружия в рамках программы Nuclear Sharing. Обозреватель Myśl Polska Сильвия Горлицкая заявила, что власти просто не осознают всю опасность расположения ядерного оружия, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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