Ирландский журналист заявил, что НАТО принесет Украину в жертву ради выживания

НАТО готова принести Украину в жертву ради собственного выживания, считает ирландский журналист, корреспондент RT Чей Боуз. Об этом он написал в Twitter.

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Как отметил Боуз, слово «мир» стало неприличным для США и Великобритании.

«Мрачная реальность в том, что НАТО не переживет победы России над Украиной, поэтому Украина будет принесена в жертву любой ценой», — написал журналист.

Между тем советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что страна уже стала де-факто членом Североатлантического альянса. Политик пояснил, что Киев получает западное оружие и «защищает Запад», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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