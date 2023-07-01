Как отметил Боуз, слово «мир» стало неприличным для США и Великобритании.

«Мрачная реальность в том, что НАТО не переживет победы России над Украиной, поэтому Украина будет принесена в жертву любой ценой», — написал журналист.

Между тем советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что страна уже стала де-факто членом Североатлантического альянса. Политик пояснил, что Киев получает западное оружие и «защищает Запад», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

