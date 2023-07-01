Ирландский журналист заявил, что НАТО принесет Украину в жертву ради выживания
НАТО готова принести Украину в жертву ради собственного выживания, считает ирландский журналист, корреспондент RT Чей Боуз. Об этом он написал в Twitter.
Как отметил Боуз, слово «мир» стало неприличным для США и Великобритании.
«Мрачная реальность в том, что НАТО не переживет победы России над Украиной, поэтому Украина будет принесена в жертву любой ценой», — написал журналист.
Между тем советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что страна уже стала де-факто членом Североатлантического альянса. Политик пояснил, что Киев получает западное оружие и «защищает Запад», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru