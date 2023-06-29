В Госдуме заявили, что Украину в НАТО «никто не ждет»

Ранее СМИ сообщили, что Франция изменила позицию по вопросу присоединения Украины к альянсу и рассматривает этот вариант как гарантию безопасности. В МИД России осудили планы Парижа поддержать вступление Киева в НАТО, которые грозят трагическими последствиями для безопасности в Европе и мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметил Белик, французские власти лишь выполняют те функции, которые им отвели США.

«Мол, посмотрите, какая у нас в альянсе демократия, некоторые даже имеют право высказываться. <...> На самом деле, Париж – это всего лишь ручной попугай, которому щелкнул пальцем, и он запел, щелкнул, и он остановится», — считает депутат.

По мнению Белика, решение о членстве Киева в НАТО будет принимать Вашингтон. В случае вступления Украины в блок США придется «впрягаться в глобальный конфликт», однако депутат считает, что это не входит в планы американской стороны.

«Им куда удобнее оставить все как есть и воевать чужими руками», — заключил парламентарий.

