В Госдуме заявили, что Украину в НАТО «никто не ждет»
Украину «никто не ждет» в НАТО, а заявления о возможном членстве Киева делают с целью «пощекотать нервы» России и насолить россиянам. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, передает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что Франция изменила позицию по вопросу присоединения Украины к альянсу и рассматривает этот вариант как гарантию безопасности. В МИД России осудили планы Парижа поддержать вступление Киева в НАТО, которые грозят трагическими последствиями для безопасности в Европе и мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как отметил Белик, французские власти лишь выполняют те функции, которые им отвели США.
«Мол, посмотрите, какая у нас в альянсе демократия, некоторые даже имеют право высказываться. <...> На самом деле, Париж – это всего лишь ручной попугай, которому щелкнул пальцем, и он запел, щелкнул, и он остановится», — считает депутат.
По мнению Белика, решение о членстве Киева в НАТО будет принимать Вашингтон. В случае вступления Украины в блок США придется «впрягаться в глобальный конфликт», однако депутат считает, что это не входит в планы американской стороны.
«Им куда удобнее оставить все как есть и воевать чужими руками», — заключил парламентарий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru