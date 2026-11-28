Психиатр раскрыла связь ментального здоровья с продолжительностью жизнью
Люди с серьезными психическими заболеваниями, например, с шизофренией, биполярным расстройством и тяжелой депрессией, в среднем живут до 20 лет меньше, чем люди без подобных диагнозов. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на врача-психиатра, нарколога, психотерапевта Екатерину Шурову.
Она объяснила, что повышенная частота сердечно-сосудистых заболеваний обычно связана с привычками, которые вредят сердцу и сосудам — в частности, с курением, употреблением алкоголя и перееданием. При этом нарколог напомнила, что набор веса зачастую вызван приемом нейролептиков.
Шурова рассказала, что, по статистике, до 66% людей с тяжелыми психическими расстройствами имеют недиагностированное сердечно-сосудистое заболевание, которое обнаруживают только после их смерти. Одной из важных причин несвоевременного лечения, по ее словам, является так называемое «диагностическое затмение», при котором врачи могут списывать физические симптомы и жалобы пациентов на психический диагноз, а потому не занимаются ни внимательной диагностикой, ни назначением необходимой для больных терапии.
Ранее врач-гериатр Валерий Новоселов рассказал, что после 40 лет на активное долголетие влияют несколько привычек, и одна из главных — отказ от вредных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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