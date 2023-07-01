Боррель анонсировал важные события для Украины
Во время председательства Испании в Совете Евросоюза Украину ждут «очень важные события», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в беседе с телеканалом TVE.
По его словам, эти события будут связаны с происходящим на поле боя и с теневыми переговорами о прекращении украинского конфликта.
Глава дипломатии Евросоюза выразил мнение, что число мирных инициатив увеличивается. Переговоры между Украиной и Россией, по словам Борреля, зависят от событий, которые произойдут в ближайшие дни.
Ранее, 26 июня, глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что совет Евросоюза по иностранным делам утвердит расширение военной помощи Украине. Кроме того, Боррель отметил важность расширения военной поддержки Киеву на фоне попытки вооруженного мятежа в России, сообщает «Радиоточка НСН».
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