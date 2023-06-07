«Бьют в барабаны»: Украина ждет поставок F-16, в Конгрессе США выступают против
Киев требует от Запада скорейшей поставки истребителей, чтобы получить преимущество в небе. Между тем некоторые конгрессмены США стали выступать решительно против поставок вооружений, заявляя о «тупости» Вашингтона.
Страны, поддерживающие Украину, подтвердили, что готовы передать Киеву истребители F-16, но сначала вопрос нужно согласовать с США как страной-производителем. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Вопрос поставок Украине истребителей обсуждался в рамках саммита Европейского политического сообщества в Молдавии.
«У меня была одна закрытая встреча с несколькими странами, которые точно подтвердили, что дадут нам F-16. Я получил от некоторых наших европейских партнеров уже понимание по количеству. Оно мощное», — приводит слова Зеленского издание «Европейская правда».
Так, 2 июня Владимир Зеленский заявил, что из-за отсутствия у Украины современных истребителей преимущество в небе остается у России.
«Но мотивация у нас сильнее, поэтому я уверен в нашей победе. До истребителей надо дожить, и мы сделаем это обязательно», — сказал он.
Запад еще размышляет о поставках самолетов Украине. При этом президент США Джо Байден в конце мая объявил на пресс-конференции, что страны начнут обучение украинских летчиков навыкам управления F-16. В свою очередь помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие страны передадут истребители Киеву. А министр ВВС США Фрэнк Кендалл сообщал, что F-16 после поставки Киеву будут базироваться на Украине.
Однако не все на Западе выступают за отправку истребителей и дальнейшую поддержку Киева. Возглавляющий комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли отметил, что эти самолеты не являются «волшебным оружием». Милли пояснил, что американские власти решили сами не поставлять Киеву эти истребители из-за их дороговизны и других приоритетных нужд украинской армии. В свою очередь член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин 7 июня заявила, что поддержка Киева свидетельствует о «тупости» Вашингтона.
«Я не буду голосовать за финансирование Украины и буду бороться против нее. Политики в Вашингтоне бьют в барабаны войны и требуют, чтобы американский народ заплатил за это. Вашингтон так туп, позволяя себе подобные вещи», — написала политик в Twitter.
При этом представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 3 июня заявил, что если страны Запада перестанут оказывать военную поддержку Киеву, то конфликт на Украине может завершиться в течение нескольких недель. По его словам, завершить конфликт «очень легко».
«Я знаю, как завершить конфликт на Украине. Это очень легко. Мы прекращаем военную поддержку Украины, и закончится через несколько недель», — сказал Боррель, выступление которого транслировалось на сайте форума «Шангри-Ла диалог».
Таким образом, Украина считает, что поставка истребителей переломит ход боевых действий в пользу Киева. Минобороны Украины 26 мая сообщало, что Киеву для выхода к границам 1991 года необходимо четыре эскадрильи F-16. В свою очередь начальник авиации командования ВВС Украины Сергей Голубцов отмечал, что Киев сможет завоевать превосходство в воздухе «на конкретном направлении» с помощью трех-четырех эскадрилий F-16, в которые будут входить по 12-16 самолетов.
Однако многие эксперты отмечают, что обучение летчиков на F-16 занимает слишком много времени. Бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в интервью НСН отмечал, что в воздушном бою решающую роль играет не техника, а мастерство и выучка летчика и военных диспетчеров.
«Это всегда дуэль, исход которой зависит не столько от самолета, сколько от квалификации летчика, от его умения использовать свой самолет, бортовую систему вооружения, от наземных сопровождающих служб, то есть военных диспетчеров, которые видят самолеты противника, сообщают о них пилоту, наводят его на цель. Боевой самолет — это же просто летающая платформа, на нее должно навешиваться вооружение: ракеты "воздух-воздух", высокоточные системы "воздух-земля". Все зависит от его назначения, от предполагаемых возможностей использования и, конечно же, от летчика. Тренировки, переобучение займут много месяцев» - говорил он.
Некоторые военные предупреждают и об опасности прямого конфликта НАТО и России в случае поставок истребителей Киеву. При этом генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в интервью НСН отмечал, что поставки истребителей являются лишь вопросом времени. Он также указал, что у Украины нет инфраструктуры для размещения F-16 на своей территории.
«Киев получил 90% того, что запрашивал. Остались только подводные лодки и истребители. Считаю, что это вопрос времени. Американцы и НАТО отлично понимают, что для истребителей F-16 нужна сложная сеть, которой нет не территории Украины, значит, их надо будет перебрасывать на территорию Польши и соседних государств НАТО. Как только первый истребитель поднимется с их территории и прилетит на территорию Украины, то это будет говорить о том, что НАТО вступило в конфликт против России. Тогда у России будут развязаны руки», - сказал Липовой.
В России неоднократно заявляли, что отправка истребителей производства США на Украину приведет к еще большей эскалации конфликта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что поставки истребителей способствуют дальнейшей дестабилизации ситуации в Европе. По ее словам, европейские союзники США по НАТО не просчитывают последствия накачивания Украины оружием, сообщает «Радиоточка НСН».
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