«Бьют в барабаны»: Украина ждет поставок F-16, в Конгрессе США выступают против

Так, 2 июня Владимир Зеленский заявил, что из-за отсутствия у Украины современных истребителей преимущество в небе остается у России.

«Но мотивация у нас сильнее, поэтому я уверен в нашей победе. До истребителей надо дожить, и мы сделаем это обязательно», — сказал он.

Запад еще размышляет о поставках самолетов Украине. При этом президент США Джо Байден в конце мая объявил на пресс-конференции, что страны начнут обучение украинских летчиков навыкам управления F-16. В свою очередь помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие страны передадут истребители Киеву. А министр ВВС США Фрэнк Кендалл сообщал, что F-16 после поставки Киеву будут базироваться на Украине.

Однако не все на Западе выступают за отправку истребителей и дальнейшую поддержку Киева. Возглавляющий комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли отметил, что эти самолеты не являются «волшебным оружием». Милли пояснил, что американские власти решили сами не поставлять Киеву эти истребители из-за их дороговизны и других приоритетных нужд украинской армии. В свою очередь член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин 7 июня заявила, что поддержка Киева свидетельствует о «тупости» Вашингтона.

«Я не буду голосовать за финансирование Украины и буду бороться против нее. Политики в Вашингтоне бьют в барабаны войны и требуют, чтобы американский народ заплатил за это. Вашингтон так туп, позволяя себе подобные вещи», — написала политик в Twitter.

При этом представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 3 июня заявил, что если страны Запада перестанут оказывать военную поддержку Киеву, то конфликт на Украине может завершиться в течение нескольких недель. По его словам, завершить конфликт «очень легко».

«Я знаю, как завершить конфликт на Украине. Это очень легко. Мы прекращаем военную поддержку Украины, и закончится через несколько недель», — сказал Боррель, выступление которого транслировалось на сайте форума «Шангри-Ла диалог».