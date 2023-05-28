«Неприемлемая эскалация». Лавров высказался о планах Запада по поставкам истребителей Украине

Лавров также считает, что на Западе есть разумные люди, осознающие последствия этой военной помощи. Из-за диктата Вашингтона и Лондона их сателлитов из Евросоюза вынуждены подчиняться курсу на ослабление и уничтожение России.



«В политологических кругах Запада уже идет разговор о том, чтобы Россию колонизировать, имея в виду расчленение нашей страны. < ...> Это игра с огнем», — заявил Лавров.



Глава российского внешнеполитического ведомства выразил надежду на то, что именно эти разумные люди «будут отходить от безоглядной поддержки неонацистского режима», который сами создали западные страны.



По мнению Лаврова, выводы начальника генштаба США Марка Милли о том, что Киев не сможет вернуть утраченные территории, — первый шаг к пониманию реальной ситуации.

Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью ТАСС заявил, что США хотят максимально затянуть и сделать еще более кровопролитным конфликт на Украине.



