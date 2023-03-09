Генерал Липовой: НАТО вступит в конфликт на Украине в случае поставок истребителей
Для истребителей F-16 нужна сложная сеть, которой нет не территории Украины, значит, в случае поставок Киеву, их перебросят на территорию Польши, отметил в эфире НСН Сергей Липовой.
Если США решат поставить Украине истребители, то это приведет к тому, что НАТО официально вступит в украинский конфликт, заявил генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в пресс-центре НСН.
«Киев получил 90% того, что запрашивал. Остались только подводные лодки и истребители. Считаю, что это вопрос времени. Американцы и НАТО отлично понимают, что для истребителей F-16 нужна сложная сеть, которой нет не территории Украины, значит, их надо будет перебрасывать на территорию Польши и соседних государств НАТО. Как только первый истребитель поднимется с их территории и прилетит на территорию Украины, то это будет говорить о том, что НАТО вступило в конфликт против России. Тогда у России будут развязаны руки», - сказал Липовой.
Ранее Сергей Липовой отметил в пресс-центре НСН, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежедневно уничтожаются десятками.
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