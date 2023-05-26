В Минобороны Украины заявили, что Киеву нужно 48 истребителей F-16

«48 самолётов F-16 - это именно то, что нам нужно», - уточнили в ведомстве.

Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что европейскую коалицию по подготовке украинских лётчиков пилотированию на истребителях F-16 возглавят Нидерланды и Дания, сообщает RT.