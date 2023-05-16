«Зависит от летчика»: Экс-конструктор ОКБ «Сухой» оценил перспективы поставок Украине F-16

Ранее советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Киев хочет получить от западных союзников около 40-50 истребителей F-16. Об этом сообщило издание Politico. По его словам, такое число истребителей необходимо Украине, чтобы сформировать три или четыре эскадрильи для защиты своего неба, поскольку сейчас военнослужащим ВСУ нечем остановить российские самолеты. Лукашевич заявил, что F-16 могут представлять определенную угрозу для России.

«На войне играет роль любая система оружия. Лучше хоть какое-то оружие, чем никакого. Поэтому F-16 могут стать серьезным подспорьем, повысят ее боеспособность. Правда, украинское руководство лукавит, что Киеву нечем защитить небо. Еще работает украинская система ПВО», — сказал Лукашевич.

По словам собеседника НСН, F-16 качественно превосходят ту технику, которой располагает Украина сегодня.

«Это гораздо более качественные истребители, чем МиГ-29 и Су-27 производства СССР. Однако надо понимать, что F-16 не столько будут защищать небо, сколько станут платформами для носителя такого оружия, как “воздух-воздух” (то есть против самолетов) и “воздух-земля” (против наземных сил). Это универсальные самолеты. Когда F-16 появился несколько лет назад в первоначальной модификации, он представлял из себя именно истребитель воздушного боя. Сегодня это достаточно универсальная платформа для несения различных типов вооружения, начиненная электроникой. Они практически ничем не уступают российским самолетам — последней модификации Су-27, Су-35 и так далее», — добавил эксперт.

Вместе с тем конструктор заявил, что F-16 досягаемы для российских истребителей.

«Это всегда дуэль, исход которой зависит не столько от самолета, сколько от квалификации летчика, от его умения использовать свой самолет, бортовую систему вооружения, от наземных сопровождающих служб, то есть военных диспетчеров, которые видят самолеты противника, сообщают о них пилоту, наводят его на цель. Боевой самолет — это же просто летающая платформа, на нее должно навешиваться вооружение: ракеты “воздух-воздух”, высокоточные системы “воздух-земля”. Все зависит от его назначения, от предполагаемых возможностей использования и, конечно же, от летчика. Тренировки, переобучение займут много месяцев. Пока идут только разговоры о возможности передать такие самолеты», — отметил собеседник НСН.

В заключение Лукашевич отметил, что у России нет существенного превосходства в воздухе перед Украиной.

«У нас качественно другие самолеты, они на поколение выше, чем техника ВСУ. При этом у России нет превосходства в воздухе даже на этом уровне авиации. Украинские военные за счет тактических приемов, за счет выучки не позволяют России существенно превзойти их даже на более старых самолетах. Поэтому попадание в распоряжении F-16 при нормальной выучке украинских пилотов не на руку России. Но, повторюсь, все это разговоры, пока конкретного решения нет», — подытожил он.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не меняли своего решения не поставлять Украине истребители-бомбардировщики F-16. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

