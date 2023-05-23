Боррель назвал истребители F-16 необходимыми для победы Украины над Россией
23 мая 202317:27
Истребители F-16 необходимы для победы Киева в российско-украинском конфликте. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, сообщил британский телеканал Sky News.
Он также выразил уверенность, что в западном сообществе созреет решение поставить Украине истребители F-16, как ранее было с танками Leopard.
Ранее Еврокомиссия осуществила четвертый платеж в размере 1,5 млрд евро в рамках пакета макрофинансовой помощи Украине на сумму до 18 млрд евро. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru