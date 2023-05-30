Резников заявил, что Киеву необходимы около 120 западных истребителей

По словам Резникова, Киев приветствовал бы участие партнеров в подготовке украинских пилотов на самолетах Eurofighter.

«Если бы Великобритания и Германия объединили свои возможности в плане Eurofighter, это стало бы важным шагом», — отметил министр.

Ранее начальник авиации командования Военно-воздушных сил Украины Сергей Голубцов заявил, что Киеву для превосходства в воздухе нужны три-четыре эскадрильи по 12-16 единиц истребителей F-16, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

