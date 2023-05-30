Резников заявил, что Киеву необходимы около 120 западных истребителей
Украине необходимы около 120 истребителей западного образца, большая часть которых должна состоять из самолетов F-16. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью медиагруппе Funke.
По словам Резникова, Киев приветствовал бы участие партнеров в подготовке украинских пилотов на самолетах Eurofighter.
«Если бы Великобритания и Германия объединили свои возможности в плане Eurofighter, это стало бы важным шагом», — отметил министр.
Ранее начальник авиации командования Военно-воздушных сил Украины Сергей Голубцов заявил, что Киеву для превосходства в воздухе нужны три-четыре эскадрильи по 12-16 единиц истребителей F-16, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин во вторник пообщается с предпринимателями
- Песков: Россия на саммите БРИКС будет представлена на должном уровне
- Песков: Кремль уверен, что за атакой БПЛА на Москву стоит киевский режим
- Глава МИД РФ Лавров прибыл с визитом в Бурунди
- СМИ: В Москве задержали украинку, планировавшую вывозить сирот за границу
- Песков: Путин не планирует выступать с обращением после атаки БПЛА по Москве и Подмосковью
- Мэр Тбилиси объяснил нежелание Грузии действовать в интересах Евросоюза
- В Госдуме подтвердили приглушение сигнала GPS в Москве
- Резников заявил, что Киеву необходимы около 120 западных истребителей
- Россия впервые в истории развернула полную группировку метеоспутников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru