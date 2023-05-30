Резников заявил, что Киеву необходимы около 120 западных истребителей

Украине необходимы около 120 истребителей западного образца, большая часть которых должна состоять из самолетов F-16. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью медиагруппе Funke.

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По словам Резникова, Киев приветствовал бы участие партнеров в подготовке украинских пилотов на самолетах Eurofighter.

«Если бы Великобритания и Германия объединили свои возможности в плане Eurofighter, это стало бы важным шагом», — отметил министр.

Ранее начальник авиации командования Военно-воздушных сил Украины Сергей Голубцов заявил, что Киеву для превосходства в воздухе нужны три-четыре эскадрильи по 12-16 единиц истребителей F-16, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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