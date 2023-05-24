Захарова назвала поставки F-16 на Украину причиной дальнейшей эскалации конфликта

По ее словам, поставки истребителей Киеву способствуют дальнейшей дестабилизации ситуации в Европе. Она также отметила, что европейские союзники США по Североатлантическому альянсу не просчитывают последствия накачивания Украины оружием.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что поставки американских истребителей F-16 украинской армии не привязаны к предстоящему контрнаступлению ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

